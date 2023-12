Passe d'armes au conseil municipal de Bastia au sujet du coût de la rénovation du théâtre

Ce n'est pas un scoop, le théâtre de Bastia va être rénové, pour un coût total de 33 027 734 €. C'était en tout cas le montant qui avait été communiqué il y a un an . La délibération de ce jeudi soir soumettait au vote des élus le plan de financement, finalement un peu moins coûteux que prévu puisque c'est la somme de 32 500 000 € qui est aujourd'hui retenue. Le plan de financement se réalisera en deux temps : un peu plus de 20 millions d'euros pour le théâtre et autour de 11 millions d'euros pour le conservatoire Henri-Tomasi. Pour la première tranche, l'Etat prendra en charge 50 % de la facture, le reste se partageant entre la Collectivité de Corse (30%) et la ville de Bastia (20%). Pour la deuxième tranche, l'Etat sera encore le principal financeur, à hauteur de 70 %, la ville de Bastia étant à 20 % et la CdC à 10 %.Ce n'est pas un scoop, mais ce montant de 32 millions d'euros reste en travers de la gorge des élus d'opposition bastiais, qui l'ont fait savoir à la majorité : "Nous allons voter contre ce projet, a annoncé Jean Zuccarelli. Nous ne sommes pas contre la modernisation du théâtre, il fallait le moderniser. En revanche, ses conditions de financement ne font pas l'unanimité. Cet investissement va ralentir de façon très significative les autres investissements de la ville." De plus, l'élu d'opposition estime avoir été laissé de côté sur ce dossier : "Il n'y a pas eu de présentation ni quelque débat que ce soit sur ce sujet majeur, a-t-il assuré. Les élus d'opposition ont été complètement écartés du débat et c'est grave, alors qu'il existait des solutions alternatives."Des propos qui ont déclenché l'exaspération du maire Pierre Savelli : "Ca fait dix ans que vous promettez l'apocalypse au niveau des finances, sauf que tous les voyants sont au vert. Ce théâtre sera bientôt réhabilité comme les Corses le méritent. C'est un projet qui fait l'unanimité, sauf pour les aigris et les esprits chagrins."