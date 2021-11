Pass sanitaire, assurance chômage et nucléaire : Les annonces d’Emmanuel Macron

A 152 jours de l’élection présidentielle, le Président de la République, Emmanuel Macron, a adressé aux Français sa neuvième allocution télévisée pour, explique-t-il, « répondre aux interrogations sur notre situation sanitaire, économique et social ». Et fait de nombreuses annonces.



Covid19

- « Vaccinez-vous ! ». L’appel du président Macron aux 6 millions de Français qui ne sont pas vaccinés.

- Pas de levée du Pass sanitaire.

- Pas de vaccination avant 12 ans.

- A partir du 15 décembre, la 3ème dose de rappel sera obligatoire pour les plus de 65 ans pour conserver leur Pass sanitaire. Sous peine de voir le Pass annulé. Cette troisième dose de rappel devra se faire six mois après la deuxième.

- Campagne de rappel de vaccination pour les 50-64 ans à partir de début décembre.

- Contrôles renforcés concernant le port du masque, la distanciation et le pass sanitaire dans tous les lieux publics, notamment les bars, restaurants, salles de sports...

- « Des premiers traitements efficaces contre les formes graves » arriveront début 2022.



Assurance chômage

« Nous ne devons pas viser 7% de chômage, mais le plein emploi », indique le Président Macron.

- À partir du 1er décembre, il faudra travailler au moins 6 mois dans les deux dernières années pour être indemnisé, contre quatre actuellement.

- La dégressivité s'appliquera au-delà du sixième mois et non plus du huitième.

- Les demandeurs d’emploi, qui ne feront pas de recherche active, verront leurs allocations chômage suspendues.



Réforme des retraites

- Suspendue. « Les conditions ne sont pas réunies aujourd’hui », estime le président Macron.

- Des pistes : Travailler plus longtemps en repoussant l’âge légal de la retraite dès 2022, suppression des régimes spéciaux, possibilité de départ progressif en retraite, encourager le travail au-delà de l'âge légal de départ, faire en sorte qu’au terme d’une carrière complète aucune pension ne soit inférieure à 1000 €…



Energie

- Relance de la construction des réacteurs nucléaires de type EPR. « Nous allons relancer la construction de réacteurs nucléaires et continuer de développer les énergies renouvelables », annonce le président Macron. « Une première depuis des décennies ». Aucune autre précision, ni sur le nombre de centrales, ni sur le calendrier. L’objectif est d’atteindre la neutralité carbone.