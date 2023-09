Pass’Inizià : Un tremplin vers l'innovation et l'entrepreneuriat en Corse

« Le Pass’Inizià s’inscrit en tout début de parcours, en pré-incubation. Cela permet d’évaluer des projets qui sont candidats à l’entrée en incubation et de les faire évoluer et maturer », explique Emmanuel Pierre, le Directeur d’Inizià, présent hier dans les locaux ajacciens situés près du Port Charles Ornano. C’est aussi une formation-action intensive créée par l’Incubateur qui est comprise dans le programme de préincubation et qui permet de bénéficier d’une session d’approfondissement de 4 jours.



7 porteurs de projets innovants devant le comité d’experts

Ce programme permet aux candidats de définir leur projet et de préparer à la présenter de manière optimale devant le comité de sélection, constitué d’experts, qui qualifiera l’entrée en incubation et le plan d’action à mettre en œuvre pour chaque projet. « Une entrée en incubation leur permettrait de bénéficier d’un hébergement dans un environnement stimulant, d’un accompagnement individualisé spécifique à l’ingénierie de projet innovant et l’accès à des ressources financières qui lui permettront de développer sa startup dans des conditions optimales, le tout gratuitement et pendant une durée allant de 18 à 24 mois », poursuit le Directeur de l’Incubateur corse.



Cette année, 7 porteurs de projet innovant, dans les secteurs de la santé, du bien-être et du numérique ont été retenus pour bénéficier du Pass’Inizià, parmi 68 candidatures reçues depuis septembre 2022. Parmi eux, Anna-Livia Fanucchi, qui a déjà reçu « le prix du coup de cœur » au trophée Terra di Donne avec un projet de culture de figue de barbarie, une production d’huile végétale de graine et la réalisation de savons à base de matière première issue du figuier de barbarie : « Le gaspillage alimentaire est un réel problème en France et en Europe. Ma solution c’est l’agro-upcylcing,rien ne se perd et tout se transforme. C’est pourquoi j’ai choisi la culture de la figue de barbarie qui ne demande ni eau ni entretien particulier grâce notamment à la récolte de cette plante considérée comme invasive, mais qui génère des propriétés intéressantes pour le corps humain ». Fortement riches en fibres, ses effets laxatifs sont en effet particulièrement avantageux quand on a un côlon trop paresseux. La figue possède également des propriétés anti-inflammatoires et antispasmodiques, permettant de soulager les maux de ventre passagers et de prévenir les ulcères de l'estomac.

Anna-Livia qui compte valoriser la culture de cette plante pour également proposer des produits cosmétiques s’est donc tourné vers le comité d’experts pour une entrée en incubation et bénéficier des précieux conseils de la structure : « Si je suis ici, c’est aussi pour affiner le parcours à effectuer que ce soit concernant le choix de la structure juridique, les outils marketing, connaître les aides financières auxquelles je peux prétendre, mais aussi mettre en place avec des spécialistes la construction d’un atelier et d’un laboratoire de fabrication ». Une entrée en incubation pourrait ainsi lui permettre d'accélérer la mise en place de son entreprise.



74 entreprises incubées et plus de 200 emplois directs créés en Corse

Il est vrai que depuis sa mise en place, l’Incubateur territorial d’entreprises innovantes de Corse est devenu l’outil de la dynamique de l’Innovation sur le territoire et connaît un succès grandissant chez les jeunes entrepreneurs. Sa mission de service public consiste à accompagner et soutenir la création et le développement d’entreprises innovantes en Corse grâce à un dispositif d’ingénierie complet, personnalisé, à destination des entrepreneurs. « Depuis sa création, Inizià a accompagné la création ou le développement de 74 entreprises qui ont généré plus de 200 emplois directs en Corse, et plus de 280 millions d’euros de levée de fond », se réjouit ainsi Emmanuel Pierre.

Outre la Collectivité de Corse, qui finance la structure à hauteur de 80 %, Inizià compte également parmi ses membres fondateurs l’Université de Corse, la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien, la Communauté d’Agglomération de Bastia et la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse.