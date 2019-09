Pas une de plus ! Les Femmes solidaires de Corse lancent un appel aux dons contre les violences faites aux femmes

Basta aux violences contre les femmes,



Basta à l'impunité de ceux qui les commettent et de ceux qui les couvrent,



Basta au manque de moyens dans la lutte contre les violences !







L'association FEMMES SOLIDAIRES CORSE en partenariat avec la Collectivité de Corse et la Préfecture souhaitent organiser deux jours de débats, d'échanges ainsi qu'un grand concert de soutien pour libérer la parole et la transformer en actes!







Nous allons tous nous engager pour de faire la lumière sur un combat encore trop peu relayé au sein de notre île.







L'objectif est de libérer la parole des victimes, d'entendre ceux qui les écoutent, les accompagnent, les soutiennent, et de faire ainsi pression sur ceux qui peuvent changer les choses.







Crions le ensemble : PAS UNE DE PLUS !







Participez à cet événement inédit pour comprendre les mécanismes de cet engrenage qui mène à tant de violences et trop souvent à la mort : de l'emprise à la tragédie, les solutions et les moyens de préventions, seront autant de sujets abordés par les intervenants.







Enfin, ces journées permettront d'annoncer au plus grand nombre la création d'un outil fondamental pour notre lutte: un Observatoire des violences faites au femmes en Corse.







Les origines du projet







Le samedi 6 juillet 2019 a eu lieu dans toute la France des manifestations en réaction aux meurtres de femmes perpétrés depuis le début de l'année 2019. Au 6 juillet 72 femmes étaient tombées sous les coups de leur conjoint ou de leur ex-compagnon.







A ce jour, 09 septembre 2019, ce sont déjà 102 femmes. 102 de trop !







Cette date symbolique marque le début de notre appel à une solidarité citoyenne. Dans notre île, où la parole est particulièrement difficile, deux journées de débat et de concerts visent à réveiller les consciences et à rendre visibles les invisibles. Au-delà des drames dénoncés, ces deux jours se veulent aussi porteurs d'espoir, afin de redonner confiance dans la lutte et fédérer un engagement citoyen.







Toutes et tous, ensemble, nous pouvons changer les choses !







A quoi servira l'argent collecté ?







L'argent collecté servira à l'organisation générale, logistique et technique de ces deux jours (débats, concerts, accueil des participants, etc.). Car même si nous avons établi un partenariat avec air corsica, les taxes aériennes restent à notre charge sur chaque billet qui ne sont pas d'ailleurs en tarif résident... Comptez environ 150€ de reste à charge par déplacement, auxquels il faut rajouter un hébergement et des frais de repas. Il est question de recevoir 7 personnalités (professionnels, la marraine Ernestine RONAI et 2 témoins). Le reste a charge estimé pourrait être de 2200€.







Des professionnels de renoms feront le déplacement du continents mais aussi des grands témoins, des parents de victimes, des représentants d'associations de victimes... Des gens dont l'anonymat ne posera pas de problème de répercussions sur l'ile, sur leur vie de famille...







Le concert nécessite d'engager des frais logistiques importants (location de sono, écrans géant, mise en place de la scène... pour 1500€), des frais de communication (affiches, foyers, banderoles de communications pour 1900€)







Notre équipe rassemble les membres de l'association Femmes Solidaires, antenne Corse et de l'association Savannah.











Merci pour votre don !







Faisons de la Corse l'île des femmes debout : un exemple de solidarité, de sagesse, de dignité, et d'efficacité dans la lutte contre toute violence.







Ensemble, unis(ies), nous le pouvons !