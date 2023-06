« Partir en Livre » : la 7ème du Centre Culturel Una Volta à Bastia du 28 juin au 29 juillet.

« Notre fonds bande-dessinée et illustration jeunesse va sortir des murs pour être consultable dans le cadre d’une bulle de lecture au cœur des jardins de l’Annonciade à Bastia et à Lupino » explique Juana Macari, la directrice d’Una Volta . La Compagnie A Ghjuvanetta proposera ainsi des lectures préparées et impromptues et Mija Frasseto, enseignante de Yoga, animera deux séances de yoga-lecture pour les enfants et les parents.De son côté Laetitia Memmi animera une série d’ateliers arts plastiques autour de l’album « Silhouettes » de Victor Hussenot, en lien avec l’exposition présentée à la médiathèque centrale de Bastia. Cette exposition (28 juin/29 juillet) montre la variété du travail de l’auteur au travers d’une sélection d’illustrations et de planches originales de bande dessinée.Le 1er juillet, de 11h à 16h, Victor Hussenot dirigera un Stage de bande dessinée où les participants (à partir de 9 ans, Sur inscription au 04 95 32 12 81) créeront une carte de géographie imaginaire inspirée de leur passion ou lubie du moment. Pour en revenir à ces bulles de lecture, elles auront lieu les Mercredi 28 juin de 16h à 19h à l’ Arboretum de Lupinu et 12 juillet, de 16h à19h, au Jardin de l’Annonciade. (Tout public à partir de 4 ans – Participation libre).Autre atelier, le 5 juillet à 11h et 16h à Una Volta : la lecture musicale. « Cet atelier, La musique des livres, se fait en partenariat avec le festival LEKTOS » souligne J.Macari. « Les Poux symphoniques, Cédric Goyat et Frédéric Praud, consistent en des lectures musicales originales destinées à l’enfance. A partir d’une sélection de livres illustrés, le duo crée une ambiance sonore et des musiques originales inspirées par l’univers littéraire et graphique de chaque ouvrage. Jouée en direct avec multiples instruments, la musique se fait complice de la voix. L’une et l’autre s’entremêlent pour favoriser l’imaginaire ».Enfin, les 7 et 8 juillet, de 11h à 16h, auront lieu des stages de slam pour les enfants à partir de 12 ans. « Ce rendez-vous sera piloté par Youn, un poète de l’oralité et slameur tout récemment installé en Corse. But : éprouver les bienfaits d’une parole poétique en partage, et se mouvoir ainsi dans le champ du sensible, ensemble. Une approche ludique et tout public, le seul pré-requis étant de savoir lire et écrire ». Ces rencontres créatives visiteront ou revisiteront à l’écrit certaines des planches de Victor Hussenot et restitueront les textes poétiques produits, à voix haute et en public sur le lieu de l’exposition, à la Médiathèque centrale de Bastia.Vendredi 7 juillet à l’Appuntu, 3 rue des Mulets, BastiaInscription au 04 95 32 12 81Samedi 8 juillet au Centre Social Paese Novu, Route royale, 20600 BastiaInscription au 04 95 32 12 81 (Una Volta) / 04 95 55 97 97 (Centre Social Paese Novu)Une restitution sera donnée le samedi 8 juillet à 17h30 à la Médiathèque Centrale de Bastia.