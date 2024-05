Challenge Dominique Rutily à Calvi, une 22eme édition réussie

Créé en 2002, le 22e Challenge Dominique Rutily ne semble pas perdre en intensité, bien au contraire. La 22e édition a rencontré un immense succès auprès des jeunes joueurs lors de ces deux jours festifs et sportifs. Venus de toute la Corse et du sud de la France, ce sont plus de 1000 personnes qui se sont rendues à Calvi, où plusieurs centaines d'enfants ont foulé la pelouse du stade Faustin Bartoli.





"Nous avons rencontré un grand succès cette année, malgré le fait que ce tournoi soit tombé pendant la période scolaire", confie Didier Bicchieray, ancien président du club et ami de Dominique Rutily, également créateur du challenge. Avec la participation de 34 équipes, dont 18 en U 13 et 14 en U 11, le Challenge Dominique Rutily demeure un événement sportif particulièrement apprécié. "Nous avons également accueilli des équipes du continent telles que l'O.M., l'OGC Nice et l’équipe du FCHyères, qui sont présentes depuis les débuts. En 2001, après le décès de Dominique Rutily, le club nous avait suggéré de créer un tournoi en son honneur", poursuit-il. Dominique Rutily avait perdu la vie près du stade de Calvi, après un match entre le FCCalvi et le FC Hyères. "Le Club tenait absolument à lui rendre hommage, et nous avons suivi leurs conseils pour organiser ce tournoi. Le FC Hyères fait donc partie intégrante de ce tournoi souvenir en mémoire de Dumè."





Une forte affluence, tant au niveau sportif qu'au niveau touristique, a été observée, apportant de nombreux bénéfices à la ville. "Nous avons accueilli environ un millier de personnes par jour au sein du stade, et un grand nombre de visiteurs ont également fréquenté la ville le soir pour se loger et se restaurer. Environ une dizaine d’hôteliers ont contribué gracieusement à l’hébergement, sans être lésés. Tout s'est donc bien passé pour tout le monde." Anthony, le fils de Dominique, participe activement à l'organisation du tournoi. "Anthony est devenu un élément essentiel de l'organisation, et cette année, il a été très impliqué. C'est une grande fierté pour moi, car depuis la création du tournoi en 2001, c'est lui qui donne le coup d'envoi. Il avait donc seulement six ans lors de la première édition."

À la tête du club FCBalagne, issu de la fusion entre le FC Calvi et le FB Île-Rousse René Navarro FC, René Navarro se félicite de l'engagement de tous pour l'organisation de ce challenge. "Les retombées financières bénéficieront au FCBalagne, ce qui aidera à boucler notre budget en fin de saison."





Anthony Rutily, fils de Dominique, exprime sa satisfaction quant au succès de cet événement. "Je suis extrêmement fier de ce 22e Challenge Dominique Rutily. En tant que fils, c'est émouvant de voir chaque année cet hommage à mon père, passionné de football et président du football de Calvi. Je remercie tous ceux qui ont contribué à ce succès, des premiers participants en 2002 jusqu'à aujourd'hui. Nous continuerons à travailler pour le sport et pour nos jeunes. C'est gratifiant de voir des étoiles dans les yeux des enfants à la fin du week-end, signe que nous avons bien fait notre travail. Un grand merci aux mairies de Calvi et d’Ile-Rousse. Nous nous efforçons chaque année de nous surpasser."