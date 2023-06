Particules fines : la Corse subit son premier épisode de pollution de l'année

Cet épisode de pollution, le premier de l’année 2023 en Corse, sera sûrement amené à se répéter dans les semaines à venir. L’année dernière, quatre épisodes de pollution ont eu lieu en Corse, et six événements similaires s’étaient déroulés en 2021. Si les équipes de Qualitair n'ont pas assez de recul nécessaire pour déterminer précisément quels sont les facteurs qui déclenchent ce phénomène, "on peut imaginer que les périodes de sécheresse et le dérèglement climatique participent à cette recrudescence" suppose Anthony Fabri.



En ce qui concerne les recommandations, Qualitair préconise aux femmes enceintes, aux enfants et aux personnes âgées de prendre leur précaution et de consulter un médecin s'ils se sentent mal. Pour le reste de la population, il est indiqué d’éviter le sport en extérieur, car les voies respiratoires sont plus ouvertes lors d’un effort physique et peuvent accueillir une plus grande quantité d'air, ce qui favorise l'absorption de polluants et de particules fines. Les modèles de prévision de Qualitair prévoient une diminution progressive des concentrations à partir de ce mercredi soir avec une amélioration au cours de la journée du 22 juin.