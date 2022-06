Parking des Îles de la Pietra à L'Île-Rousse : la mise au point de la mairie

Le communiqué





La municipalité constate que le futur réaménagement des îles de la Pietra, un projet porté par le conservatoire du littoral suscite un certain nombre de réactions. Si les préoccupations de chacun sont légitimes, la tournure polémique que prennent les débats nous interpelle.

Sur le fond, à l’heure où la Corse entière réclame la régulation des flux humains, routiers, et la protection active des espaces naturels, la demande de maintenir des places de stationnement sur un site unique et protégé par le conservatoire du littoral, apparaît comme difficilement soutenable, et totalement à contre-courant de la tendance que notre île amorce, comme le démontre le débat unanime qui s’est tenu à l’Assemblée de Corse ces derniers jours.

Deuxième point : les fausses informations circulant autour du projet nuisent gravement à la qualité du débat. Non, la route des îles ne sera pas coupée, ni au niveau de la gare, ni au niveau du port. Non, les places de parking du port (côté CCI) ne seront pas supprimées. De même, 41 places de stationnement seront conservées sur la parcelle du Conservatoire.

Oui, il sera toujours possible de se rendre en voiture aux îles, et d’utiliser les espaces de stationnement prévus sur la zone portuaire.

Oui, l’intégration de places « dépose-minute » et de places de parking réservées aux personnes à mobilité réduite est bien prévue dans le projet.

En revanche, nous confirmons bien que la volonté commune de la municipalité et du conservatoire du littoral est de faire de l’intégralité des îles de la Pietra (hors espace portuaire) un espace naturel patrimonial protégé et mis en valeur, à l’instar des autres espaces protégés de Corse, de Roccapina à la Revellata en passant par les îles Sanguinaires. Le réaménagement du terrain vague actuel en fait partie.

Enfin, la transformation de ces parcelles en espaces de promenade, arborés et revégétalisés ne sera en aucun cas une atteinte au fonctionnement commercial des structures attenantes. Premièrement, parce que la qualité des abords des commerces s’en trouvera fortement augmentée, par l’embellissement de ce qui est actuellement un terrain vague au pied de la Tour de la Pietra. Deuxièmement, parce que diverses solutions de stationnement et de déplacement ont été proposées lors de réunions en présence des acteurs économiques du secteur.





o La première solution était une concertation avec notre partenaire, la CCI, pour intégrer des places supplémentaires de parking dans la zone porturaire, qui seraient réservées aux commerçants.

o La seconde solution a été proposée par notre autre partenaire, les chemins de fer de la Corse, qui propose des facilités de stationnement aux hôteliers au parking de la gare (à moins de 10mn à pied des îles).

o La troisième solution est évidemment de soutenir les initiatives de déplacements doux, avec la mise en place de systèmes quotidiens de navettes, comme cela se fait partout dans le monde, dans des sites remarquables de ce type.



A cet égard nous prenons acte des propos tenus sur les réseaux à l’encontre de la municipalité dans ce débat, tout en étant surpris de l’irruption de cette polémique dans un tel timing. Cependant, soucieux comme toujours de l’intérêt général, nous restons disposés à trouver les meilleures solutions pour tous, en collaboration active avec nos partenaires privilégiés que sont la CCI, le Conservatoire du littoral ou encore les Chemins de fer de la Corse, sans jamais toutefois trahir les engagements de campagne qui étaient les nôtres : la protection et la mise en valeur de notre patrimoine naturel inestimable que sont les îles de la Pietra.

Pour cela, comme vous le savez, la mairie vous est ouverte afin de discuter, notamment, de ce très beau projet qui rendra ce lieu emblématique encore plus attrayant, au bénéfice de tous, île-roussiens, comme amoureux de notre ville, dans le respect de tous et en conciliant protection de notre environnement exceptionnel et développement économique.

A nostra andatura currisponde à a dinamica di prutezzione di e nostre loche, oramai in anda ind’è tutta a Corsica. Siate sicuri chì stu prugettu cum’è l’astri permettarà d’imbellisce i nostri lochi, ind’è u sensu di l’intaressu generale, à prò di tutti i lisulani.