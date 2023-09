« Parenu Fole - On dirait des histoires » en ouverture d’Arte Mare ce vendredi 29 septembre

« Ce nouveau spectacle a été créé en coproduction avec le Pôle de formation et d’éducation par la création théâtrale L’Aria », souligne Patrizia Poli, marraine de cette édition 2023 d’Arte Mare. « Cela n’a rien à voir avec un tour de chant traditionnel même si le spectacle comporte des titres de mon dernier album, co-composé avec Pascal Arroyo, qui sera sur scène avec moi, mais aussi des chansons empruntées au répertoire international », précise-t-elle.

Beaucoup seront, agréablement, surpris, car durant 1h30 la chanteuse y bouscule les codes connus du tour de chant.



Accompagnée à la basse, mais aussi au piano par son complice, elle y distille une quinzaine de titres de son nouveau programme musical avec des prises de paroles libérées et enjouées. « Les propos se veulent tout à la fois drôles, complices, taquins, ironiques, tendres ou émouvants, restant toujours respectueux des uns et des autres ».

Ses confidences, conjuguées à ses chansons, nous font découvrir des scènes inédites.

« Chaque histoire racontée, chantée est totalement vraie. Toutes les situations décrites, je les ai réellement vécues ». Certaines scènes sont même parfois déroutantes et prêtent à réflexion : « Elles révèlent combien la réalité, surtout lorsqu’elle est absurde, injuste ou lamentable, parvient à écraser la fiction la moins crédible, ou la plus folle ».





Tout au long de ce spectacle, la magie s’opère tissant un lien entre l’émotion artistique des chansons et les rires provoqués par les récits des scènes souvent truculentes, dérisoires, affligeantes ou surréalistes. L’artiste nous entraîne dans un véritable dédale d’anecdotes inouïes et stupéfiantes, puisées dans la solidarité de sa vie estudiantine niçoise, derrière les murs de la prison de Borgo, auprès d’un commando du FLNC …

Dans ce « one-woman-show à deux », Pascal Arroyo met son talent de musicien au service des textes qu’il prolonge avec délicatesse et génie créatif. À ne pas manquer ce vendredi 29 septembre à 20h30 au Centre culturel l’Alb’Oru à Bastia.