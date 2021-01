Parcoursup 2021: les inscriptions sont ouvertes

Les BUT. un nouveau diplôme : le Bachelor universitaire de technologie, ou BUT, en trois ans après le bac, vient remplacer les anciens DUT (bac+2), dont il reprend les 24 spécialités

Une nouvelle classe prépa scientifique : la MP2I, ou Mathématiques, physique, ingénierie et informatique, pour les futurs étudiants qui souhaitent choisir une orientation scientifique avec un enseignement renforcé en informatique

Une nouvelle classe prépa économique et commerciale (ECG), fusion des prépas ECS (pour les anciens bacs S) et ECE (pour les anciens bacs ES), plus connues sous le nom de “prépa HEC” car elles permettent de préparer les concours d’entrées des grandes écoles de commerce

Un nouveau parcours préparatoire pour les futurs professeurs des écoles, baptisé PPPE (parcours préparatoire au professorat des écoles) accessible dès la première année de licence

Une nouvelle voie d’accès aux écoles vétérinaires, la Première année commune aux écoles nationales vétérinaires, accessible après la terminale, qui ne remplace pas la “prépa véto” en deux ans, mais vise à élargir le recrutement des futurs vétérinaires

C'est le jour J pour les élèves de terminale qui peuvent dès ce mercredi parcourir la plateforme et commencer à effectuer leur liste de vœux parmi plus de 17 000 formations différentes et reconnues par l’Etat, comme l'annonce le ministère de l’enseignement supérieur. Chaque formation est présentée sous forme de fiche détaillée pour présenter notamment les objectifs de la formation, ses débouchés, et les attendus des recruteurs, soit les compétences et les connaissances incontournables pour réussir. Sont aussi détaillés les critères d’examen des dossiers des candidats.De nombreux changements ont été apportés à la version 2021.La plupart” de ces fiches devraient comprendre une rubrique “Bac 2021” dans laquelle seront détaillées pour chaque formation les spécialités du bac à privilégier. Une information qui sera donc utile aux élèves de seconde qui feront leurs choix de spécialités dans les prochains mois.