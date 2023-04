Parc marin du Cap Corse et de l'Agriate : un équilibre à trouver entre protection de la biodiversité et fréquentation

L’enjeu est d’importance, et le temps presse. En effet, entre 2020 et 2022, le nombre maximal de rotations effectuées par les compagnies de transport de passagers à Lotu et Saleccia a doublé, passant de 76 à 145. Avancer en concertation avec les professionnels fait donc partie des axes de travail du parc. « Ils sont conscients que les pouvoirs publics ont décidé qu’il y aurait des régulations, et qu’il faudrait trouver des solutions. C’est une bonne chose, mais ça ne garantit pas pour autant qu’ils seront d’accord avec ces solutions », reprend Madeleine Cancemi.



« C’est toujours un sujet épineux, mais je pense qu’il faudrait réduire les rotations, et c’est aussi valable pour les petits véhicules », note de son côté Paul Costa, premier adjoint au maire de Saint-Florent. « Je pense également qu’il devrait y avoir en mer et sur terre une police, comme sur la route, pour réduire la vitesse des bateaux. Ça laboure les fonds marins ! »

L’équilibre fragile entre protection environnementale et développement économique est toujours autant d’actualité.



Mais la concentration de touristes sur les plages n’est pas l’unique levier sur lequel compte jouer le parc en 2023. « Pour préserver la biodiversité, il faut d’abord la connaître », remarque Madeleine Cancemi, ajoutant que de nombreuses études sur la connaissance du milieu marin ont été commandées, concernant les oursins ou encore les dauphins.