"Parallel", la première application de référencement de lieux accessibles aux handicapés

Après avoir constaté un retard global sur les moyens mis à disposition au niveau de l'accessibilité des personnes handicapées, Léo Martelli, webmarketteur s'est lancé un paris : créer un site de référencement.

Le jeune bastiais a pris connaissance du "Label tourisme et handicape" qui au niveau national référence des milliers d'établissements mais aucun sur la Corse. Il explique : "Avec mon travail il était simple pour moi de créer cette plateforme. C'était tout naturellement un geste de civisme et de modernisme."



Un véritable succès

Il y a quelques mois, il se lance et crée un site internet et une application disponible Android et Apple Store. Aujourd'hui le site compte une cinquantaine de lieux accessibles. Parmi eux, on retrouve des plages comme celle de l'Arinella, de Pietracorbara ou Saint Florent, des restaurants, hôtels et moyens de transport, mais aussi des activités comme de la plongée sous-marine ou des musées. Des offices de tourisme comme celle de Bonifacio ont pris contact avec la plateforme pour identifié les lieux accessibles. Le projet a reçu un réel engouement de la part des associations. Léo Martelli a d'ailleurs accueilli l'association des paralysés de France.



Comment apparaître sur la plateforme ?

Pour être référencé sur l'application, les professionnels doivent s'acquitter d'un droit de 59 euros par an dont la moitié des bénéfices seront reversés à des associations locales qui oeuvre pour le handicape sur le territoire.