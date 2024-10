Papillomavirus : en Corse, la deuxième campagne de vaccination dans les collèges est lancée

Pour la seconde année consécutive, les collégiens de 5e en Corse bénéficient d’une vaccination gratuite contre le papillomavirus humain (HPV), un virus responsable de nombreux cancers, notamment celui du col de l’utérus. À l’instar de 2023, cette campagne orchestrée par l’État cible une couverture vaccinale de 80 % à l’horizon 2030, conformément aux objectifs de la stratégie décennale de lutte contre les cancers.



Du 7 au 18 octobre dernier, la première phase de la campagne 2024 a permis de vacciner 429 élèves issus de 13 collèges en Corse-du-Sud et 16 en Haute-Corse. "En impliquant à la fois les établissements publics et privés volontaires, ainsi que les centres médico-sociaux (ESMS), nous visons à simplifier l'accès au vaccin pour tous les jeunes de la région," indique l'ARS. Les élèves concernés ont reçu une première dose, la deuxième devant être administrée dans un délai de 6 à 13 mois.



Cette initiative mobilise largement les professionnels de santé insulaires, dont les sages-femmes et les infirmiers, en collaboration avec les URPS. "La vaccination en milieu scolaire est une avancée pour la santé publique. Elle permet de prévenir jusqu’à 90 % des infections responsables de cancers HPV", souligne l'Agence régionale de Santé. "Les rappels sont indispensables pour garantir une protection efficace", indique l'ARS de Corse, qui met à disposition des professionnels de santé un guide pratique pour répondre aux questions des familles. Pour cette vaccination, un accord parental écrit est requis, et des informations claires sont fournies aux familles.





Vers une double vaccination au collège ?

Lors du Conseil des ministres du 10 octobre 2024, le gouvernement a annoncé des mesures budgétaires pour la Sécurité sociale en 2025, mettant l'accent sur la prévention en milieu scolaire. Confirmant la reconduction de la vaccination gratuite contre le papillomavirus (HPV) pour les élèves de 5e, le gouvernement prévoit d’élargir ce dispositif en y ajoutant la vaccination contre les infections invasives à méningocoques de types A, C, W, et Y. À partir de l'année scolaire 2025-2026, une campagne combinée de vaccination HPV et méningocoques pourrait ainsi être organisée, permettant une co-administration de ces vaccins. L’objectif est de "capitaliser sur la campagne de vaccination HPV" pour renforcer la prévention auprès des collégiens, selon un amendement présenté dans le cadre du projet de loi de financement.