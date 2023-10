Paoli Tech, l'école d'ingénieurs de l'Università di Corsica lance une formation en Ingénierie Agronome

La nouvelle spécialité en Ingénierie Agronome de Paoli Tech s'engage principalement à former des cadres dans le domaine de l'agriculture corse, prêts à relever les défis qui se profilent à l'horizon. Ces défis comprennent l'adaptation du secteur agricole aux réalités actuelles, notamment les enjeux liés au changement climatique, à la relocalisation alimentaire et à la gestion durable des ressources. Selon l'Università di Corsica, cette spécialité répond à une demande pressante exprimée par les acteurs locaux et s'inscrit dans une vision globale visant à renforcer la compétitivité du secteur agricole en Corse."La spécialité en Ingénierie Agronome sera un atout clé pour l'élévation du niveau de qualification des acteurs de ce secteur et contribuera à offrir une formation publique de haut niveau à la jeunesse corse. Cette réalisation démontre une fois de plus l'engagement de l'Università di Corsica envers l'éducation supérieure de qualité et le développement durable de la Corse." détaille la direction.



Les détails sur cette nouvelle formation lancée à la rentrée 2024 seront bientôt dévoilés à l'occasion d'une conférence de presse.

L'Università di Corsica continue de marquer son empreinte dans le domaine de l'éducation supérieure en Corse avec l'ouverture d'une nouvelle spécialitéau sein de l'école d'ingénieurs Paoli Tech. "Fruit d'un travail assidu et d'un engagement soutenu en faveur de l'excellence académique et de la contribution au développement de filières d'intérêt pour la région.", la nouvelle formation sera proposée à partir de la rentrée 2024, indique la direction dans un communiqué.Depuis 2011, Paoli Tech a bâti une solide réputation avec sa spécialité énergétique, avec deux expertises distinctes dans les domaines des "smart grids" et des "smart buildings". Forte de son expertise en formation d'ingénieurs, l'Università di Corsica a décidé d'élargir son offre en soumettant, en février 2023, une demande d'accréditation pour une seconde spécialité, cette fois centrée sur l'agronomie. Cette démarche a finalement abouti le 11 octobre dernier avec l'obtention de l'accréditation de la Commission des Titres d'Ingénieurs (CTI), une réalisation qui témoigne de la qualité et de la pertinence du projet, élaboré en étroite collaboration avec divers partenaires institutionnels, scientifiques et professionnels. Parmi ces partenaires figurent la Collectivité de Corse, l'Académie de Corse, l'ODARC, l'INRAE, la Chambre d'agriculture, la DRAAF, et bien d'autres encore.