Pancheraccia : A Festa di u granu revient ce weekend

- Comment est née l’idée d’une foire dédiée à la culture du blé en Corse ?



- Faire pousser du blé en Corse, aujourd’hui ça paraît impossible. Et pourtant, du blé, il y en avait ! Notre but était de mettre en lumière l’idée qu’on pouvait en replanter ici.







- C’est dans ce but que vous avez créé votre association ?



- U granu anticu est né en 2007. Nous cultivions du blé près du fort d’Aleria. Les premières années, la moisson était collective, le public participait. Et nous faisions une petite fête.



En 2012, nous avons déménagé sur le site de Pancheraccia, dans Le jardin des blés, au bord de la nationale, auprès deBaptiste Bariani, un viticulteur, trésorier de notre association, qui laboure, sème et récolte bénévolement le blé sur des terrains qui nous sont prêtés. Il y a de l’espace, un grand parc, avec des arbres. C’est là que nous avons créé A Festa di u granu : une fête qui accueille du public, sous la forme d’une foire agricole, avec des stands.



Mettre en spectacle la moisson nous a paru la meilleure façon d’apporter la preuve visuelle que la culture du blé en Corse était possible.







- Sous quelle forme mettez-vous en scène la moisson ?



- Dès 2012, nous avons acquis une ancienne batteuse en bois – sa date de fabrication est indiquée dessus : 1832 ! Nous l’avons achetée dans le Larzac. Mais il y a eu des machines identiques en Corse. A Padulone, au domaine Vincentelli, il y en a une dont le propriétaire a hérité : un bien de famille dont il refuse de se séparer, et qui prouve bien que les terres alluvionnaires du Tavignanu étaient propices à la culture des blés encore dans les années cinquante.



Nous avons également acheté un tracteur Massey-Ferguson de 1956. Et d’autres engins…



Ces machines anciennes que nous avons remises à l’honneur, témoignent de ce qu’il y a eu très tôt une modernisation agricole en Corse, avec une volonté de nourrir la population. Un essor qui a été étouffé par la suite.







- Et le blé pousse aussi bien ici que sur le continent ?



- Il pousse bien : l’objectif est aussi de montrer au public la vitalité des plants ! Simplement, ce ne sont pas les mêmes variétés. Quand la moissonneuse-batteuse a été adoptée, la machine n’était pas adaptée aux variétés anciennes. Ces variétés sont hautes en paille et sensibles à l’égrenage : autrement dit, si vous les secouez, le grain tombe à terre ! Au moment de la mécanisation, on a donc poussé les agriculteurs à opter pour des plantes plus basses et plus rigides. Seules deux ou trois variétés sont restées en France : on a perdu beaucoup en bio-diversité. Les variétés adaptées au climat corse, qui n’ont pas besoin de beaucoup d’eau, ont disparu. Or le blé qui pousse en Beauce ne peut pas pousser sous le climat d’Ajaccio.







- Avez-vous pu retrouver ces anciennes variétés corses ?



- On a fait des recherches en croisant les disciplines : archéologie, agronomie, agriculture, histoire… Nous avons retrouvé des textes dans les archives de la famille Matra qui mentionnaient par exemple le barbu de Toscane, une variété introduite au XVIe siècle par les Génois. C’est celle qui servait à faire la paille des chapeaux.



Et nous nous sommes rapprochés du conservatoire des variétés de l’INRA de Clermont-Ferrand avec qui nous avons conclu une convention. Ils nous ont sélectionné des variétés sur la base de leurs noms : ce qui se rapprochait le plus du corse… Nous les avons semées à Aleria puis nous avons fait venir des anciens qui avaient la mémoire des blés poussant dans les années cinquante : ils ont su reconnaître certaines variétés.



De vingt graines au départ, en les ressemant tous les ans, nous avons finalement obtenu sept tonnes de blé : suffisamment pour faire du pain ! A la Festa di u granu, il y aura d’ailleurs un atelier animé par le boulanger Michel Angeli pour apprendre à fabriquer du pain avec cette farine.







- Un pain qui ressemble à celui qu’on consomme de nos jours ?



- Pas tout à fait. Il contient notamment moins de gluten.



En fait, la technique même de fabrication est différente, ce qui explique aussi la réticence des boulangers à utiliser des farines issues de ces blés. Il faut reprendre le process ancien : pétrir lentement, à la main. Il faut douze heures pour que la pâte lève, au lieu de quatre pour les blés d’aujourd’hui.







- Quelles sont selon vous les obstacles à un développement de cette culture en Corse ?



- Ce qui bloque, déjà, ce sont les règlements. D’ailleurs ce blé est interdit à la vente du fait de la législation européenne. Il n’est pas agréé et ne figure donc pas au catalogue officiel des semences. Nous faisons partie du réseau Semences fermièresqui se bat aussi pour que les paysans puissent ressemer les graines qu’ils ont récoltées – ce qui est impossible aujourd’hui.



Après, il faut pouvoir relier cette inspiration du passé et les techniques actuelles de culture. Nous ne sommes pas une association tournée vers la nostalgie. Nous voulons aller de l’avant. Il faut être créatifs…







La crise ukrainienne a généré une prise de conscience. Il faut répondre à la problématique de l’autonomie alimentaire. Le public est convaincu. Beaucoup de gens nous appellent maintenant parce qu’ils veulent semer dans leur jardin potager ! C’est déjà quelque chose.



Reste à convaincre les élus politiques…