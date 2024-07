Paes’Innov : l'Université de Corse encourage l'innovation rurale

Une dynamique des territoires ruraux

Ce projet fait suite à la création d'une chaire intitulée « Mutations et Innovations Territoriales » par la Fondation de l'Université. Cette structure a pour objectif d'explorer comment les territoires insulaires sont amenés à se transformer et à innover face aux grandes mutations contemporaines auxquelles ils sont confrontés, telles que le changement climatique, les crises énergétiques ou encore les mutations technologiques. Depuis sa création il y a près de trois ans, elle propose des journées d'études basées sur « des échanges, des débats et des partages de connaissances », précise Graziella Luisi. Le tout, en invitant d'autres territoires à venir partager leur expérience.