Pace è salute à tutti per u 2024

Il s'agit là d'autant de preuves que notre initiative n'était pas aussi insensée qu'avaient voulu le faire croire, tous ceux qui, à l'époque pas si lointaine de notre avènement, n'avaient pas manqué de sourire lorsque nous l'avons mise sur les rails.

Notre seul objectif était d'apporter un petit "plus" à tous ces Corses d'ici et d'ailleurs qui, rencontrés au cours de notre carrière, aspiraient à une source d'information totalement indépendante.

Aujourd'hui, 13 ans après, nous sommes, encore, là. Et plus que jamais là. Le regard et tous nos efforts tendus vers l'avenir, à échafauder les projets qui vont nous permettre encore de grandir.





Mais plus que les chiffres, après lesquels certains courent en vain, notre objectif est désormais d'aller là où nos moyens, limités, ne nous avaient pas encore permis d'aller.



Désormais, animés par cette foi qui, nous aussi, nous fait, encore, soulever les montagnes, nous voulons avec votre aide, qui ne s'est jamais démentie, inscrire plus longtemps encore Corse Net Infos dans la durée.

La partie certes s'annonce rude, mais c'est sereinement que nous l'abordons.

Parce que nous n'avons rien à perdre. Et sans doute pas grand-chose à gagner, sinon la considération - ce qui nous fait chaud au cœur - de ces centaines de milliers de personnes qui d'un seul clic peuvent embrasser l'essentiel de l'actualité corse en quelques secondes.





Constituer un outil, de qualité, au service de tous ceux qui n'ont pas les moyens de payer pour s'informer, l'entregent pour se faire entendre, ni le bon réseau pour se faire écouter : notre Corse Net Infos, c'est ça. C'est tout pour tous.

Et ça le restera tant que nous pourrons et nous aurons la force de le faire.

Pace è salute a tutti per u 2024 !



Charles MONTI et toute l'équipe de CNI