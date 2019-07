PNC : hè l’ora di u ritornu pà Petru è Alanu

Ce rassemblement, qui doit être le plus large possible, a pour objectif d’obtenir le rapprochement sans délais de Pierre Alessandri et d’Alain Ferrandi sur leur terre.





Depuis plus de 20 ans, Pierre et Alain vivent éloignés de leurs familles avec des contraintes fortes liées à leur statut de DPS.

Il est temps de leur permettre de se rapprocher des leurs. Nous voulons croire qu’il est possible, en Corse comme ailleurs, de faire appliquer le droit : Le droit au rapprochement, à un traitement équitable.



Le PNC en appelle donc solennellement aux plus hautes autorités concernées, pour remédier à cette situation arbitraire.



Pà u Partitu di a Nazione Corsa è pà tutti i soii, hè l’ora di u ritornu pà Petru è Alanu.