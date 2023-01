PETR Ornano Sartenais Valinco Taravo : le Contrat Local de Santé entre dans la phase opérationnelle

Ce matin, les signataires et membres se sont réunis pour acter la programmation des actions 2023, ainsi que la création d’un groupe de travail sur la santé et l’alimentation.



"Les différentes actions vont tourner autour de la nutrition, la santé mentale, la formation, la santé des jeunes avec notamment une promotion de la bonne alimentation et la santé mentale dans les collèges, détaille Jean-Luc Millo. L'ARS va lancer un certain nombre d'appels à projet et quand le PETR pourra candidater lui-même, il le fera. Sinon, il fera du lobbying auprès des professionnels de la santé, voire des collectivités de communes pour qu'ils puissent y répondre et qu'une dynamique s'instaure."



La force de frappe du PETR s'étend sur deux intercommunalités et un total de 46 communes. De quoi aider au développement des projets. "Nous-mêmes, en tant que PETR, on est en recherche de financements sur des actions qu'on pourra mener, explique aussi son Président. L'ARS va financer un certain nombre d'actions. On pourrait aussi peut-être mettre en place un forum de la santé dans le courant de l'année. C'est bien lancé, on est ravi de mobiliser aussi bien les élus du territoire que la jeunesse, les professionnels de santé ou les personnes âgées."



Le COPIL se réunira de nouveau au mois de mars prochain. Là encore, il devra trancher sur un certain nombre d'actions et d'axes stratégiques à valider.