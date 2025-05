Ota : Un homme d’une soixantaine d’années fait une chute mortelle

Il était environ 10h15 ce mardi matin quand les secours ont été appelés pour un accident d’escalade sur la commune d’Ota. « Un couple escaladait une paroi connue dans les calanche de Serriera. Pour une raison indéterminée, l’homme a dévissé de la paroi et a fait une chute d’environ 80 mètres dans l’eau. Il est malheureusement décédé », indique le Service d’Incendie et de Secours de Corse-du-Sud, en précisant que le corps a pu être récupéré par les pompiers, grâce au bateau d’un particulier. Un couple d’Allemands qui avait vainement tenté de venir en aide à la victime en se jetant à l’eau, a été légèrement blessé.



« Parallèlement à cela, la femme de la victime était pour sa part restée coincée sur la paroi où elle n’était plus assurée suite à la chute de son mari », ajoute le SIS 2A. Récupérée par le PGHM en état de choc, elle a été transférée à l’hôpital d’Ajaccio par l’hélicoptères Choucas de la gendarmerie.



Âgé d’une soixantaine d’années, le couple était en vacances dans la région.