Ospedale : quand le Trail dérange

Celui-ci a trouvé le site de l'Ospedale, pour éclater au grand jour avec des mots qui ne laissent pas de place au doute.

"Trail Fora" "Muntagna Sacra" expriment ce mécontentement dont on se demande bien sur quoi il repose.

Les montagnards qu'ils soient randonneurs ou bien trailers sont, dans leur immense majorité, respectueux de l'environnement.

Les tags laissés sur le parcours du Trail du Tour du Lac résonnent étrangement, comme si la montagne fonctionnait de manière exclusive. Les milieux appartiennent à ceux qui les font vivre d'une manière ou d'une autre en les respectant, non pas en les abandonnant. La montagne tout comme la mer fait partie d'une logique de développement économique, mais pour cela il convient de valoriser les sites et non pas, dans le cas de la montagne, de laisser les chemins d'accès se refermer.

Bien entendu, tout doit se faire dans la concertation, mais les exemples sont nombreux aux quatre coins de l'île où l'organisation de courses de montagne a permis de rouvrir les chemins et de permettre de retrouver des sentiers plusieurs fois centenaires.





Les actions qui visent à mettre en valeur un patrimoine sont à encourager à l'image du projet de station de trail, le premier en Corse, qui va se développer dans le massif de l'Ospedale. Ces tags vont à l'encontre de cette volonté de développement de l'intérieur.

Sans doute certains pourront affirmer qu'il faudrait traiter cela avec indifférence, mais parfois agir de la sorte laisse la porte ouverte à toutes sortes de spéculations intellectuelles. La violence des propos laisse songeur et n'engage que leurs auteurs.

Il faudrait juste que ces défenseurs de la montagne qu'ils n'hésitent pas à embellir avec des tags, soient ouverts au dialogue.