Oriane Meloni à Miss France : « j’ai voulu montrer une belle image de la Corse »

- Comment avez-vous vécu la soirée de samedi ?

- C’était exceptionnel. Je voudrais la revivre encore et encore. C’était vraiment une belle aventure.



- Malgré le fait de ne pas avoir été retenue parmi les 15 demi-finalistes, vous ne nourrissez aucun regret ?

- Non pas du tout. C’est le jeu. J’ai tout fait pour être parmi ce top 15, après le jury a fait sa sélection. Mais on ne peut pas regretter l’aventure que nous avons connue. Nous avons vécu un mois de rêve, et être dans le top 15 aurait juste été un petit bonus, mais je n’ai aucun regret.



- La robe que vous portiez lors du défilé en costumes régionaux a suscité de nombreuses interrogations. Que représentait-elle ?

- C’est une robe que nous avons confectionnée ensemble avec la créatrice Donia Biancucci. Elle ne voulait pas faire un costume traditionnel, comme on a pu le voir auparavant dans les concours de Miss France, mais vraiment une robe qui me plaise avant tout. Elle a décidé de faire une robe rouge avec de la dentelle de Calais et une Corse brodée sur le haut de ma cuisse. Ce n’est pas un costume traditionnel, mais une belle robe qui représentait bien la région avec du bambou corail, car on sait que le corail est considéré comme un porte-bonheur ici. C’était une robe que j’ai adoré porter qui a été faite sur mesure pour moi.



- Lorsque l’on participe à un tel concours, on est forcément très exposée, avec notamment des commentaires et remarques, pas toujours sympathiques, qui fusent sur les réseaux sociaux. Vous essayez de ne pas y prêter attention, de faire-fi de tout cela ?

- Tout à fait. J’ai vécu l’aventure sans trop me connecter aux réseaux sociaux pour éviter de me la polluer et de profiter de celle-ci à 100%. Après samedi, j’ai reçu beaucoup de messages de félicitations de personnes qui me disaient avoir été contentes de m’avoir vu participer. Mais cela ne fait pas partie de mon quotidien de regarder les messages sur les réseaux sociaux, je n’ai même pas Twitter. C’est le bon côté de la chose.



- Vous vous êtes-vous sentie soutenue et portée par les Corses à l’occasion de l’épilogue de ce concours ?

- Oui, complètement. Même avant de partir pour Miss France, j’avais fait de nombreux évènements sur l’île et beaucoup de gens m’avaient dit que la Corse était bien représentée et qu’ils étaient heureux qu’elle le soit par une personne comme moi. C’est le plus beau compliment que l’on puisse avoir. Et puis j’ai reçu beaucoup de messages de soutien des Corses, et cela m’a fait très plaisir. Ils n’ont pas regardé le résultat final, mais ce que j’avais montré samedi soir. Cela leur a suffi de voir que j’ai montré une belle image de la Corse, et c’est tout ce que je voulais faire.



- Lors de votre élection à Miss Corse, vous concouriez avec votre sœur jumelle, c’était forcément très particulier ?

- Oui. D’ailleurs elle était là samedi soir à Châteauroux. Dans mon portrait j’en ai parlé et des photos de ma sœur ont été montrées. Dans mon discours de top 15, j’avais aussi inclus ma sœur, car j’avais envie de dire que si j’étais à Miss France c’était en partie grâce à elle. C’est elle qui m’a soumis l’idée de faire Miss Corse ensemble, donc je lui dois vraiment d’avoir fait partie des candidates à Miss France. Nous avons partagé ce mois ensemble, puisque dès que je pouvais je l’appelais pour tout lui raconter. Vraiment, elle fait partie de mon aventure.



- Être Miss Corse puis éventuellement Miss France, c’était un rêve pour vous ou juste une aventure de plus à vivre dans une vie ?

- Un rêve oui, mais un rêve familial. Je n’ai pas vécu ce rêve toute seule, toute ma famille était derrière moi. Et puis mes sœurs ont aussi tenté Miss Corse et voulaient gagner elles aussi. Après, c’était aussi une aventure. Je suis extrêmement fière d’avoir participé à Miss France, c’est un plus dans ma vie personnelle et professionnelle.



- Au regard des combats féministes portés aujourd’hui, un concours tel que Miss France n’est-il pas devenu quelque peu anachronique ?

- Pas du tout. Nous en avons beaucoup discuté. Le concours a désormais beaucoup évolué. Il n’y a plus de critères d’âge, des femmes mariées ou qui ont des enfants peuvent se présenter. Je pense que Miss France évolue au fur et à mesure avec la société, donc cela ne fait plus de lui un concours has been, il est au contraire très actuel. Et puis, nous sommes 30 jeunes filles à avoir voulu être là-bas samedi soir, on ne nous a pas du tout forcés à faire ce concours. La femme a le droit de faire ce qu’elle veut, et ainsi de défiler en maillot de bain devant 10 millions de téléspectateurs si elle le souhaite. Je pense donc qu’au contraire Miss France respecte la cause féministe.



- Au-delà de l’image, pensez-vous que l’on puisse réellement sensibiliser le grand public à des causes nobles, telles que la lutte contre réchauffement climatique ou les violences faites aux femmes ?

- Vu que ce concours est très médiatisé, qu’il est connu à l’international et que samedi soir nous avons été regardées par 10 millions de téléspectateurs, je trouve que c’est réellement le moment pour soutenir une cause. Je suis persuadée que mes camarades ont touché un nombre incalculable de personnes avec leurs discours. Donc oui je pense que c’est très largement faisable de soutenir une cause avec ce concours, d’autant plus que la Miss France peut continuer à le faire durant toute son année de règne. Miss Guadeloupe, et donc Miss France 2023, est mobilisée dans la lutte contre le cancer et je suis persuadée qu’elle va très bien soutenir cette cause.



- Quels souvenirs garderez-vous de ce mois à préparer le concours ?

- Le plus beau souvenir que je vais garder, c’est la première fois que nous sommes montées sur scène devant 4 000 personnes. On se prend une vague d’émotions et de sensations à se dire que tous ces gens sont venus pour nous voir. On nous disait pendant les répétitions qu’il fallait essayer d’avoir tout le temps le sourire, mais en fait quand on est sur la scène et qu’on voit toutes ces personnes en train d’applaudir et de crier nos noms, on ne peut que sourire. Vraiment j’aimerais recommencer cette soirée encore et encore.



- Vous n’aviez donc pas d’appréhension avant de monter sur scène ?

- Pas du tout. Nous avons répété les chorégraphies pendant 3 semaines, donc nous les connaissions sur le bout des doigts. Ils ont fait en sorte que nous les connaissions tellement que même avec le stress on puisse les faire. Du coup il ne restait vraiment que l’adrénaline avant de montrer sur scène. Je n’avais qu’une envie, c’était de faire le show et que tout le monde puisse me voir. Je n’avais pas du tout de stress ni d’appréhension, je voulais juste y aller.



- Vous continuerez à porter l’écharpe de Miss Corse jusqu’à l’été prochain, mais quelle est la suite pour vous ?

- Je vais continuer à travailler à l’hôpital d’Ajaccio. Je prends le mois de décembre pour me reposer et profiter des fêtes avec ma famille, mais je serai de retour dès le mois de janvier. Après effectivement, je suis encore Miss Corse jusqu’à juillet, il y a plein d’évènements à venir. Et puis on me propose plein de shootings, notamment sur Paris. Vu que l’on a fait Miss France, on devient un peu la miss de nos régions, et nous sommes encore plus demandées. Il y a encore plein de belles choses à venir.



- Comment cela se passe quand on est à la fois Miss Corse et infirmière à l’hôpital d’Ajaccio ?

- C’est très drôle. J’ai déjà des personnes qui sont venues avec le journal pour que je puisse leur faire une dédicace. Nous sommes dans une région où nous sommes tous assez proches les uns des autres, donc cela se passe bien. J’aime bien quand les gens me reconnaissent, même si c’est assez dur de le faire à l’hôpital, car j’ai ma blouse, un masque et une queue de cheval.