Ordures, dépôts sauvages : comment travaille la brigade verte à Bastia ?

"Une fois que nous avons identifié la personne responsable, notre prochaine étape consiste à la contacter et lui demander de retirer ses déchets", indique Pierre, l'un des agents. La prévention est leur priorité, mais lorsque la situation persiste, ils se voient contraints de passer à la répression, même si ce n'est pas leur préférence. En effet, le dépôt d'ordures sauvages peut entraîner des amendes considérables, allant jusqu'à 750€ pour un particulier et 3750€ pour un commerçant, en fonction du type et de la quantité de déchets abandonnés.



Jusqu'à août 2022, la Brigade verte avait essentiellement un rôle de sensibilisation et de prévention. Cependant, avec l'arrivée de Marie-Laure Musichini à la tête de la police municipale de Bastia, deux des trois agents de la brigade sont désormais assermentés et habilités à dresser des procès-verbaux. Cette évolution a permis à la Brigade verte de travailler en étroite collaboration avec le procureur de la République de Bastia, la Communauté d'agglomération et la municipalité, ce qui s'est traduit par 17 contraventions pour les particuliers et 11 pour les commerçants au cours de la dernière année.



Le processus de verbalisation reste une étape regrettable, mais parfois nécessaire pour amener les plus récalcitrants à revoir leur comportement. "Notre objectif est de traiter plus de 90% des problématiques sans recourir à des contraventions, ce dont nous sommes fiers. Cependant, si les infractions se répètent, il y a moins de place pour le dialogue et davantage de répression. Notre défi principal est donc de rééduquer les gens pour qu'ils adoptent les bonnes pratiques", explique Pierre.



L'un des cas récents de dépôt sauvage s'est produit récemment au Vieux-Port de Bastia, impliquant un commerçant qui prétend dépasser le tonnage maximal de prise en charge des déchets imposé par la Communauté d'agglomération de Bastia (CAB), ce qu'il conteste. Actuellement en négociation avec la CAB pour prouver sa bonne foi, le commerçant a été contraint de déposer ses déchets sur la chaussée en attendant une solution. Une contravention lui a été attribuée pour cette infraction. Les agents de la Brigade verte travaillent actuellement avec la CAB pour garantir un enlèvement rapide des déchets afin d'éviter que d'autres commerçants ou riverains ne contribuent à cette situation





* les prénoms ont été modifiés