Orages en Corse : méfiez-vous de la montée rapide des eaux

Fin de #vigilanceOrange #orages sur la #Corse.

On a relevé des cumuls modérés mais des intensités très fortes :

▶️ 35 mm à Sta-Maria-Siché (2A)

▶️ 31 mm à Quenza (2A), dont 14 mm en 6 min

▶️ 28 mm à Tolla (2A), dont 20 mm en 6 min !

▶️ 23 mm à Asco (2B) https://t.co/TLdcO8PRka

— Météo-France Sud-Est (@MeteoFrance_SE) August 13, 2022



En ces journées de forte chaleur, nombreux vacanciers sont tentés de piquer une petite tête dans les rivières et autres cours d'eau de l'ile. Une idée rafraîchissante mais pas toujours sans danger quand il y a des orages en montagne. En effet le risque d'une crue éclair causée par des précipitations abondantes sur le relief est élevé en Corse.Ce lundi 8 aout en Corse-du-Sud les services de secours ont évacué 500 personnes des lieux de baignade de la Gravona et du Cruzzini , le 6 aout dernier les sapeurs-pompiers de Haute-Corse ont secouru une cinquantaine de personnes surprises et piégées par la montée soudaine et rapide des eaux de la rivière d'Asco , jeudi 11 aout malgré un arrêté préfectoral interdisant l'accès à tous les cours d'eau de la Corse-du-Sud, près de 200 personnes ont été évacuées des berges de plusieurs rivières. Dans les trois cas, les fortes pluies tombées en montagne ont provoqué des crues dans la vallée et souvent les vacanciers ne mesurent pas le danger.Les crues soudaines, typiques de l'été, peuvent être plus dangereuses que les gens ne le pensent. Même quelques centimètres d’eau peuvent avoir un courant qui renverse les gens. Quelques mètres seulement peuvent faire flotter une voiture. Dans la nuit entre vendredi 12 et samedi 13 aout, par exemple Météo France a relevé des cumuls modérés mais des intensités très fortes comme à Santa-Maria-Siché où 35 mm sont tombés en quelques heures ou à à Quenza où on a enregistré 31 mm d'eau dont 14 mm en seulement 6 minuties.Des orages sont encore annoncés dans les prochaines heures en montagne, la vigilance est conseillée pour tous ceux qui s'aventurent dans les cours.Lorsque Météo-France place le département dans lequel vous vous trouvez ou dans lequel vous vous rendez en vigilance "pluie-inondation", il convient d'être ... vigilant, c'est-à-dire suivre les comptes des autorités compétentes sur les réseaux sociaux (Météo-France, préfecture, ville concernée, etc.), lie les média pour se renseigner.Pour savoir si une alerte ou une vigilance météo est en cours pour votre département : http://vigilance.meteofrance.com/ L’alerte de Météo-France est généralement diffusée plusieurs heures avant l'arrivée du phénomène météo. Dès sa diffusion, il est donc nécessaire de prendre quelques précautions.