Opus Corsica : Un festival pour démocratiser la musique classique

Si vous souhaitez découvrir la musique classique, c’est le moment. Le festival Opus Corsica se déroulera à Bastia, Ajaccio, Porto-Vecchio, Lecci, Santa Lucia et Zonza, du 17 au 29 juillet. Au milieu des scènes variées allant des musées aux hippodromes, des bastions aux vignobles, en passant par des représentations sur des bateaux, les lieux de mémoire et de patrimoine seront intégrés aux différentes performances musicales, offrant ainsi une expérience artistique unique. Cet événement proposera également une variété de récitals en solo, en duo, en trio et en quatuor, mettant à l'honneur des compositeurs romantiques tels que Beethoven et Brahms, ainsi que des artistes postromantiques tels que Mahler et Rachmaninov. De grands airs du répertoire lyrique italien du XIXe siècle de Rossini, Puccini, Verdi et d'autres compositeurs seront également interprétés, l’occasion pour le public de découvrir une diversité de styles musicaux. “Nous voulons faire de la Corse un vivier de la musique classique”, explique Xavier Torre, président d’Opus Corsica.



Mélanger la jeunesse et l’expérience

La soirée d'ouverture, ce 17 juillet se déroule dans la Cour du Palais des Gouverneurs de la Citadelle de Bastia, une date importante, car il s’agit du 80e anniversaire de l'insurrection libératrice de la Corse. Pour accompagner cette soirée, les étoiles montantes internationales Ryo Kojima (violon), Jean-Baptiste Maizières (violoncelle) et Nicolas Bourdoncle (piano) interpréteront le deuxième trio de Dimitri Chostakovitch en hommage aux victimes de la guerre et de la barbarie nazie, promettant une soirée empreinte d'émotion. “Souvent le public est ravi de notre programmation. Il y a ceux qui nous connaissent et ceux qui nous découvrent, donc nous essayons de plaire à tout le monde”, explique le président d’Opus Corsica. Des artistes de renommée internationale tels que Catherine Trottmann (soprano), Sébastien Guèze (ténor), Olga Monakh (piano), Nicolas Bringuier (piano) et bien d'autres, ainsi que de jeunes talents corses, auront l'opportunité de vivre leur première expérience sur une grande scène et de partager leur talent avec le public. “Nous avons l’opportunité de mélanger des artistes internationaux et insulaires, nous y sommes très attachés. Cela permet aussi aux jeunes de s’imprégner de l’expérience des plus chevronnés et de se faire des contacts”, indique Xavier Torre.



Le festival proposera également des événements spéciaux tels qu'un concert gratuit dédié à Chopin et au Bel Canto au Bastion de France à Porto-Vecchio, des concerts dans les vignobles de l'Extrême Sud, au Domaine de Torraccia, avec dégustations de vin et de nombreux pianistes virtuoses, des danseuses et bien plus encore. La soirée de clôture aura lieu à Ajaccio avec un concert gratuit.