Opération de nettoyage à Porto-Vecchio pour clore la semaine européenne de réduction des déchets

Après le rendez-vous fixé à la Médiathèque, les participants, toutes générations confondues, se sont rendus au port de plaisance où l'association Global Earth Keeper, présidée par Laurence Constantin, proposait un atelier de tri sélectif.





Au terme de cette entame pédagogique, ces chasseurs d'un genre particulier, munis de gants et de sac poubelles, se sont attachés à traquer les déchets sur la plage voisine. Une opération effectuée en présence de Vincent Gambini, conseiller municipal, responsable du développement durable, qui insistait sur l'importance de cette action: " Il est vital qu'aujourd'hui nous prenions conscience du fait que nous produisons trop de déchets et que nous devons, tant que faire se peut, en valoriser le maximum. C'était d'ailleurs le thème de cette dynamique semaine européenne de réduction des déchets qui s'est déroulée à L'Animu."





Mais au-delà, la préservation de nos sites est un enjeu à plus long terme que l'on doit inclure dans cette vision du développement de notre territoire. Si aujourd'hui la Corse, et l'extrême sud en particulier, sont une destination privilégiée au plan touristique nous le devons à la qualité de nos sites. Il nous appartient, donc, de les préserver".







Une thématique qui fait écho, parfaitement, aux premiers ateliers du tourisme durable qui avaient réuni, mercredi dernier à L'Animu, universitaires, élus et socioprofessionnels qui ont travaillé de concert à la création de cette feuille de route indispensable à la mise en route de ce tourisme vertueux.