Opéra déconfiné : Une soixantaine de mini-concerts au programme pour la 3ème édition

Les lieux d'Opéra déconfiné 2024 -concerts gratuits

Tous les lundis du 8 juillet au 27 août

17h : Erbalonga, place Bardon

18h : Sisco, salle des fêtes praticalingua

19h30 : Luri, place Dominici

20h45 : Meria place de l’église



Tous les mardis du 9 juillet au 27 aout



17h : Appuntu (centre ancien de Bastia)

18h : Quartier St Antoine, devant le local associatif

19h : Cité des arbres à Lupino rue des Tilleuls, place des monts

20h : Provence Logis Montesoro, Tour M53 devant l’aire de jeux

Avec :

Au piano : François Colin, Martine de Barros, Olivier Cangelosi.

Régie : Armand Paoli



Programme des concerts



8/9 juillet : Un bal qui tourne mal ! Christelle Couturier, Jean -Antoine Ferrali , François Colin (Piano) ,Elodie Tisserand (présentation).Verdi « Le Bal masqué » : A tal colpo è nulla il piant, Morro ma prima in grazia, Eri tu che macchiavi Bernstein : « West side story » : Tonight Tonight.



15/16 juillet : L’opéra et le mélange des genres. Anne Laure Allegre, Cecilia Aubert, Martine De Barros (piano),Elodie Tisserand ( présentation).Gounod « Roméo et Juliette » :Air de Stephano, Rossini :duo des chats, Mozart « Les noces de Figaro » : aprite presto aprite,Voi che sapete.



22/23 Juillet : Les femmes obnubilées par les hommes. Marie -Elsa Picciocchi, Amélie Tatti, François Colin (piano), Elodie Tisserand (présentation). Mozart :« Les noces de Figaro » : Sull’aria, Mozart « Cosi fan tutte » : Ah,guarda sorella, Puccini « La bohème » : Si mi chiamano mimi, Quando m’en vo.



29/30 juillet : Les femmes dans la rivalité et l’adversité. Karen Lorenzani, Julia Knecht, François Colin (piano),Elodie Tisserand (présentation).Mozart « Cosi fan tutte » :Prendero quel brunettino.Bizet « Carmen » : trio des cartes.Mozart « Don Giovanni » : Or sai chi l’onore, Mozart « Les noces de Figaro » : Porgi amor.



5/6 août : L’opéra et la déclaration d’amour : Marine Costa, Jean Antoine Ferrali, Frédéric Isoletta (piano), Elodie Tisserand (présentation). Lehar « la veuve joyeuse »: L’heure exquise, Gershwin « Porgy and Bess »: Bess, you is my woman now. Bellini « I Puritani : Ah ! per sempre io ti perdei, Offenbach « La grande duchesse de Gerolstein, Ah ! Que j’aime les militaires.



12/13 août : L’opérette et les couples loufoques. Maryline Leonetti, Antoine Maestracci, François Colin (piano),Elodie Tisserand (présentation).Offenbach « Orphée aux enfers » : Duo de la mouche, Air de la lettre, Planquette « Les cloches de Corneville » : J’ai fait 3 fois le tour du monde.



19/20août : l’amour sur un petit nuage. Anais Gaggeri, Rémi Chiorboli, François Colin (piano), Elodie Tisserand (présentation). Lehar « Le pays du sourire » :duo du thé, Lehar « La veuve joyeuse » : duo du pavillon, Donizetti, « l’Elixir d’amour » : Quanto e bella, Scotto, J’ai deux amours



.26/27 août : l’opéra et les amours impossibles. Julia Knecht, Rémi Chiorboli, Olivier Cangelosi (piano), Elodie Tisserand (présentation).Puccini « La Bohème » : O soave fianculla,Gounod « Roméo et Juliette » : Ange adorable, Air de Juliette, Donizetti « L’Elixir d’amour » :Una furtiva lagrima.