On rentre : A Porto-Vecchio

Les élèves de la commune de Portivechju feront leur rentrée le vendredi 3 septembre 2021 suivant des modalités propre à chaque établissement. Etant donné la situation sanitaire il est demandé aux familles d’être particulièrement vigilantes quant au respect de la distanciation physique et des mesures barrières (port du masque obligatoire pour pénétrer dans les écoles).





ECOLE MATERNELLE JEAN SANTINI

L’établissement organise une pré-rentrée par ½ journée d’accueil, section par section, il n’y aura donc pas de garderie ni de cantine ce jour.





Petite section

- de 8h30 à 10h00 pour les élèves dont les noms de famille commencent par la lettre A jusqu'à la lettre K.

- de 10h10 à 11h40 pour les autres.



Pour ce faire, la classe de Mme Susini entrera par le portail principal et les classes de Mme Beretti et Mme Sigas par le portail de la rue de l'ancienne crèche.



Les petites sections n’auront pas classe l’après-midi, il n’y aura donc pas de garderie, ni de cantine ce jour.



Grande section : de 13h35 à 16h20, la classe de Mme Malagoli entrera par le portail principal et la classe de Mme De Gray par le portail de la rue de l'ancienne crèche.



Moyenne section : de 14h00 à 16h20, la classe de Mme Petri entrera par le portail de la rue de l'ancienne crèche et les classes de Mmes Bacci Vidil et Tafani par le portail principal.





ECOLE MATERNELLE DE PIFANU

L’établissement organise une pré-rentrée par ½ journée d’accueil, section par section.



Petite section : accueil de 9h30 à 11h

Moyenne et Grande section : de 14h30 à 16h20.



L’établissement organise la rentrée par 1/2 journée d’accueil, pas de garderie ni de cantine ce jour.





ECOLE PRIMAIRE J. MICHELANGELI ET JB. MARCHETTI

L’établissement organisant la rentrée sur la journée entière, la cantine ainsi que la garderie fonctionneront dès le vendredi 3 septembre.



Petite section

- 8h30 : entrée par la porte principale de la cour de maternelle à 8h30 pour les élèves dont les noms de famille commencent par la lettre A et jusqu'a la lettre F incluse



- 9h30 : entrée par la porte principale de la cour de maternelle pour les autres.



Moyenne section : entrée par la petite cour à 9h30

Grande section : entrée à 8h30 par le grand portail de la cour de maternelle.



Pour les élèves de l’école élémentaire la rentrée aura lieu à 8h30.



CP : entrée par la porte principale de la cour élémentaire.

CE1 : entrée du côté grand portail.

CE2 : entrée du côté petit portail en face du monument aux morts.

CM1 et CM2 : entrée côté petit portail près du parking en terre.





ECOLE PRIMAIRE DE MURATEDDU

L’établissement organisant la rentrée sur la journée entière, la cantine ainsi que la garderie fonctionneront dès le vendredi 3 septembre.



Tous les élèves de l'école seront accueillis entre 8h20 et 8h30.



Petite et grande section : accueil dans la cour de récréation des maternelles.

Moyenne section : accueil au niveau de la cour élémentaire.



Du CP au CM2, les élèves entreront normalement et rejoindront directement leurs classes respectives.





ECOLE ELEMENTAIRE MARIE ET TOUSSAINT MARCELLESI

L’école Marie et Toussaint Marcellesi accueillera les élèves selon les horaires suivants :



CM2 : 8h30 - CM1 : 8h45 - CE2 : 9h - CE1 : 9h15 - CP : 9h30



La cantine ainsi que la garderie fonctionneront dès le vendredi 3 septembre.





ECOLE ELEMENTAIRE A. CASTELLI

L’ensemble des élèves de l’école A. Castelli seront accueillis à 8h30. La cantine ainsi que la garderie fonctionneront dès le vendredi 3 septembre.





ECOLE ELEMENTAIRE JOSEPH-PIETRI

La rentrée de l’école Joseph Pietri se fera dans la cour du haut et selon les horaires suivants :



CM2 : 8h30 - CM1 : 8h50 - CE2 : 9h10 - CE1 : 9h30 - CP : 10 heures



La cantine ainsi que la garderie fonctionneront dès le vendredi 3 septembre.