"On ne contournera pas le Parlement" : Gérard Larcher sur l'accord sur l’autonomie de la Corse

Le projet d'"écriture constitutionnelle" prévoyant "la reconnaissance d’un statut d’autonomie" de la Corse "au sein de la République" est entrée dans une nouvelle phase. Si la consultation à venir de l’Assemblée de Corse semble promise à une adoption sans encombre, le débat parlementaire s’annonce plus épineux car un vote à l’identique des deux chambres du Parlement est nécessaire pour toute révision constitutionnelle, avant la réunion des députés et sénateurs en Congrès, où une majorité des trois cinquièmes sera requise.Interrogé sur le plateau de Télématin ce jeudi 14 mars, Gérard Larcher, président du Sénat, a livré son point de vue sur cet accord entre le gouvernement et les élus corses "Dans cet accord, est-ce qu’on contourne le Parlement ? s'interroge-t-il. Puis il répond "Ma réponse est non, on ne contournera pas le Parlement, je tiendrai bon". Selon lui, toute tentative de contourner le Parlement pourrait ouvrir la voie à d'autres revendications. "Après la Corse, il y aura d’autres demandes", a-t-il averti, citant des requêtes reçues de la part de la Bretagne, du Pays Basque et d'autres régions. "Le président de la région Bretagne m’a envoyé une lettre. Il demande qu’en même temps que le débat corse nous ayons un débat sur la Bretagne", a-t-il ajouté.