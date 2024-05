Deux blessés dans un accident de la route à Campitello

Un nouvel accident de la circulation s’est produit sur les routes de Haute-Corse. Les faits sont survenus ce mardi 21 mai, aux alentours de 12h20, sur la RT 20 à Accendi Pipa, commune de Campitello. Pour une raison qui reste à déterminer une voiture a terminé sa course dans un fossé. Les deux occupants du véhicule, un homme de 90 ans et une femme de 82 ans, ont été blessés. Selon le service de secours et d'incendie de Haute-Corse l'homme souffre de douleurs costales et au coude droit, tandis que la femme présente une fracture ouverte à la jambe gauche ainsi qu'un traumatisme à l'épaule.Les deux victimes ont été prise en charge par les sapeurs pompiers et ont été transportées au centre hospitalier de Bastia..La gendarmerie est également intervenue pour sécuriser la zone et gérer la circulation.