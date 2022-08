"On a voulu me faire taire après le premier but du LOSC à Ajaccio" dénonce un commentateur de France Bleu Nord

Le journaliste de France Bleu Nord, Sylvain Charley, qui était ce vendredi 26 août au Stade François Coty pour commenter la rencontre entre l'AC Ajaccio et Lille dénonce ce samedi sur les réseaux sociaux d'avoir été victime d'intimidation de la part d'une vingtaine de supporteurs acèistes.

"Grande première pour moi hier (vendredi). - indique-t-il sur Twitter - on a voulu me faire taire après le premier but du LOSC à Ajaccio. Hallucinant. Vingt personnes se sont levées en me demandant de me taire. Un steward a dû intervenir."

Cela s'est passé lors du premier but lillois - au demeurant superbe et sur lequel il y avait effectivement matière à s'ensthousiasmer - de Yazici obtenu à la 17e minute de jeu.

Notre confrère, qui n'exerçait que son métier, a fait preuve de plus de discrétion ensuite lors des deuxième (Bamba (43e) et Djalo (67e) et troisième buts de Lille, mais il est vrai que ce n'est pas en reprenant des gens qui travaillent en tribune que l'on va améliorer les résultats de l'équipe que l'on supporte sur le terrain.

Cet épisode rapportée par Le Figaro, va comme bien l'on pense, faire le tour de la toile et des réseaux sociaux où l'on ne va manquer, une fois encore, de nous montrer du doigt.



Voici le live de ce moment particulier