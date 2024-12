« Ombres et lumières », le nouveau CD du Bastiais Cristo

« J’ai débuté à 17 ans en participant à des concours de chants », souligne Christophe Sarti, alias Cristo. À 20 ans, il est sélectionné pour le Printemps de Bourges, puis part à Paris où il s’aguerrit, scénique en plus, au conservatoire sous la direction d’Alice Dona. Trois ans plus tard, il participe à une quinzaine d’émissions télé sur France 2 au cours desquelles il chante aussi bien de l’Aznavour que du Mike Brandt.En 1997 il est nominé aux Victoires de la musique grâce à un superbe hommage rendu à la chanteuse Mireille. Cette année-là il reçoit le prix de la Soirée composite live à Paris.En 2000, le voici en finale nationale, il termine deuxième, pour le Grand Prix Eurovision. En 2003, il fait partie du tour de chant de Lara Fabian au Casino de Paris puis incorpore en 2004 la troupe de « Les enfants du soleil », une comédie musicale de Didier Barbelivien, Alexandre Arcady et Cyril Assous qui parcourt toute la France. Il enchaîne ensuite avec une tournée de 6 mois en Asie pour «Notre-Dame de Paris ». De retour dans la capitale, sur les scènes du Zenith et de Mogador, il interprète du Brassens.Si ces multiples concerts l’accaparent beaucoup, il prend toutefois le temps d’écrire et de composer pour lui et sort un premier album. «Je compose au piano, j’écris des textes où j’en travaille avec des auteurs que je rencontre comme Cabrel, Lavoie, Sforza. Les textes parlent de l’amour ou de la guerre, c’est assez varié ».De passage en Corse, en 2007, il retrouve son copain d’enfance Maurice Bastid qui, lui aussi baigne dans la musique. En 2015, pour l’association « Espoir Autisme Corse », il interprète «Qu'ont-ils fait de sa vie », dont le clip réunit de nombreux artistes insulaires. « Sur ce nouvel album intitulé « Ombre et lumières »*, je lui ai composé 4 titres et fait les arrangements sur les autres » indique Maurice Bastid. Un bel album où l’on trouve de sacrées signatures : Thierry Sforza, Guy Matteoni, Patrick Fiori, N. Dengreville ou encore JP Benetto-Rossi.Si l’actualité reste la promotion de cet album, qui contient le titre « L’insulaire » , Cristo devrait retrouver la scène prochainement pour un gros spectacle musical à Paris.* Disponible sur toutes les plateformes habituelles