Octobre rose en Balagne : une course virtuelle pour vaincre le cancer

Tarif 5€+ 0;99€ de frais de gestion



Inscriptions reçues sur www.plusvitequelecancer.net Tarif 5€+ 0;99€ de frais de gestionInscriptions reçues sur

Petite effervescence ce matin à l'Hôtel de Ville de Calvi où Jeanine Maraninchi, responsable Balagne de la igue contre le Cancer a rencontré le Premier Magistrat Ange Santini."Pour les raisons sanitaires que l'on connaît, la traditionnelle marche rose organisée chaque année au mois d'octobre dans le but de sensibiliser les personnes à se faire dépister et pour récolter des fonds au profit de la recherche et d'aide aux personnes les plus nécessiteuses, la Ligue contre le Cancer, dont on ne soulignera jamais assez le travail effectué au quotidien par tous et plus particulièrement notre concitoyenne Jeanine Maraninchi et toutes son équipe, a été contrainte à modifier ses plans." précisait le Maire de Calvi.À chaque événement, à chaque opération caritative, la SODEZ - Eaux Minérales de Zila chère à sa Présidente Directrice Générale Françoise Ciavaldini, répond toujours présente. Et, c'est ce qui est encore le cas pour "Octobre Rose".Des bouteilles en verre, d'eau minérale de Zilia estampillées "Octobre rose" que chacun pourra se procurer à la ZA de Cantone. " Je tiens à remercier chaleureusement Françoise Ciavaldini, toujours présente à nos côtés.Des masques seront mis en vente dans les commerces de la ville au prix de 7€ et une bouteille de Zilia sera offerte à chaque participant". Et de poursuivre: "En raison de la crise sanitaire , cette annéen pas de Marche Rose. Celle-ci sera remplacée par une course virtuelle qui se déroulera les 24 et 25 octobre prochains. L'objectif de la Ligue Contre le Cancer est de rassembler un maximum de gens autour de notre cause.Cette mibilisation n'est pas une compétition mais un événement solidaire. Les participants devront effectuer en marchant ou en courant sur une distance de leur choix: 2,6,12,20 km."