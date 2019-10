Octobre rose à Saint-Florent : la mobilisation se poursuit

La rédaction le Mardi 22 Octobre 2019 à 08:52

Une très belle mobilisation ce dimanche 20 octobre à Saint-Florent pour la marche avec les femmes à l’occasion d’octobre rose, avec plus de 60 participantes et participants, quelques messieurs étaient présents et nous tenions à les en remercier !



Tous les t-shirts roses ont été vendus et c’est une vague rose qui est partie depuis la place des portes, pour longer le front de mer direction Bastia jusqu'à la plage de Tettola.



Le groupe a ensuite fait demi-tour, à longer la majestueuse citadelle pour arriver sur la place Doria et faire un arrêt photo au pied de l’église Sainte Anne puis à rejoint son point de départ, pour une dégustation de chocolat offert par la maison Salge.



Merci à toutes les participantes et bravo aux bénévoles et organisatrices de cette marche, Mme Paolini et Mme Castellani.



Rendez-vous l’année prochaine encore plus nombreux pour soutenir cette cause ! "

