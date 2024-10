Octobre Rose : 1 500 personnes ont participé à "a Bastiaccia"

"A Bastiaccia", qui se déroule avec le concours actif de la municipalité, de l'assurance maladie, de la ligue contre le cancer, de la Marie Do et Bastia Hand Ball, s'inscrit depuis 9 ans dans la veste opération de sensibilisation d'Octobre Rose qui invite le plus grand nombre à se mobiliser pour lutter contre le cancer du sein et à contribuer à la recherche en faisant un don.



Bastia a, une fois, encore adhéré massivement à cette marche animée par l'entrain de plusieurs jeunes femmes - beaucoup d'hommes étaient également présents - et rythmée par les "Panthères roses", "l'Archetti Bastiacci, ADLC, NRJ Corse et Corsica Cheers.

Mais cet "Octobre rose", ne fait que commencer.

Tous ceux qui veulent apporter leur soutien et et leur contribution à cette noble cause auront encore l'occasion de se manifester à deux reprises à Bastia les 16 et 26 octobre.



Le 16 octobre, le rendez-vous est fixé à 17 heures à a médiateca di u centru culturale Alb'Oru où un le groupe de parole "comment vivre sa rémission" se posera la question de savoir "quelle alimentation privilégier après la maladie ?"



Le 26 octobre le rendez-vous sera plus sportif avec dès 9h30 au Cosec Pepito-Ferretti un tournoi loisir de hand-ball ouvert à tous sera organisé par le Bastia Handball.

---

En savoir plus

06 19 59 54 45

04 95 31 42 90