Œnotourisme : un séjour bien-être pour découvrir les vignobles de Figari

Début novembre aura lieu dans la région de Figari un séjour unique en son genre. Diane Ballet, sommelière d'émotions qui a exercé 2 ans au Domaine de Murtoli, a en effet choisi l'Extrême-Sud de l'ile pour pour proposer un concept de séjour unique en Corse. Un itinéraire œnotourisitique "qui s'articule à travers plusieurs dégustations sensibles, où chaque participant apprend à se connecter à la dimension énergétique du vin. Le but est de faire confiance à son ressenti, à son intuition. Une façon ludique, conviviale et décontractée d’explorer son intériorité.", explique Diane Ballet.Les participants séjourneront dans la somptueuse villa A Muredda, perchée sur les hauteurs de Tarabucetta, avec vue sur l’Omu di Cagna et la baie de Figari. Les repas seront élaborés par un chef privé, Julien Budinsky, habitué aux étoiles, et fin connaisseur des trésors gastronomiques de l’île. Une attention toute particulière est mise dans le choix des produits, afin de mettre à l’honneur les produits locaux. La prestation inclue un soin énergétique personnalisé pour chaque participant, prodigué par Nathalie Riccobene, gérante de l’institut Beauty Zen Studio à Porto-Vecchio. Des balades sont également prévues dans des lieux grandioses, repérés pour des moments magiques ! Tout sera donc mis en œuvre par une équipe de professionnels pour chouchouter les participants avec à la clé la promesse d'une déconnexion totale du stress quotidien et un ensemble d’atouts pour une profonde reconnexion à soi-même.5 jours, du mardi 2 au samedi 6 novembre, du mardi 9 au samedi 13 novembre 2021 à Tarabucetta, villa A Muredda. Visite des domaines : Clos Canarelli, Zuria, Buzzo, Saparale, Sant’Armettu, J-B. De Peretti Della Rocca.Réservations ouvertes, places limitées : lifespirits111@gmail.com.