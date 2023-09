Œnotourisme : Saint-Florent dans le top 10 des destinations "Vignobles" sur Airbnb

Les vins de la Conca d'Or et Patrimonio sont-ils en passe de devenir un atout majeur pour le tourisme de la microrégion ? C'est du moins ce que semble suggérer Airbnb, la plateforme de location entre particuliers, qui a dévoilé ce mercredi 6 septembre des données éclairantes sur la croissance de l’œnotourisme en France.



D'après ces chiffres, la commune de Saint-Florent se hisse à la deuxième place du classement des dix destinations françaises ayant accueilli le plus grand nombre de visiteurs grâce à la catégorie "Vignobles" sur Airbnb. En effet, le géant de la location entre particuliers a récemment introduit une toute nouvelle catégorie, "Vignobles", qui permet d'évaluer le succès croissant de cette tendance. Selon les données internes, plus d'un million et demi de voyageurs ont choisi de séjourner dans des hébergements de la catégorie "Vignobles" d'Airbnb en France depuis son lancement l'année dernière. La plateforme de location précise que cette catégorie propose désormais plus de 17 000 annonces en France, marquant une augmentation notable de près de 15 % depuis son inauguration en mai 2022.



Ces escapades au cœur des vignobles français s'adaptent à tous les budgets, avec un coût moyen d'environ 115 € par nuit pour un séjour dans cette catégorie en France. En moyenne, une réservation pour un hébergement de cette catégorie comprend trois personnes, ce qui ramène le coût par personne et par nuit à environ 38 € en moyenne. Les données d'Airbnb révèlent également que les voyageurs en duo sont les plus enclins à profiter de ces séjours au plus près des vignobles, représentant 45 % des réservations. Ils sont suivis par les voyageurs solo (25 %), les groupes de trois voyageurs ou plus (20 %) et enfin les familles (10 %). De plus, la grande majorité des voyageurs (78 %) qui optent pour la découverte des régions viticoles locales grâce à la catégorie "Vignobles" d’Airbnb ont un âge compris entre 25 et 59 ans. Une tendance qui promet de continuer à enrichir l’œnotourisme en France.