Nuit du Nouvel-An : plus de 800 personnes contrôlées sur les routes corses

Le réveillon du Nouvel-An a été plutôt calme cette année en Corse, à l'instar de ce qui a été constaté à l'échelle nationale par le ministère de l'Intérieur. Comme chaque année, gendarmes et policiers avaient été mobilisés sur la voie publique pour la nuit de la Saint-Sylvestre et ont relevé plusieurs infractions. Au total, plus de 800 véhicules ont été contrôlés. Malgré l'absence d'accidents graves, les gendarmes ont repéré 44 conducteurs en état d'ébriété, dont 22 ont été sanctionnés. Un refus d'obtempérer a été signalé, mais la personne a finalement été arrêtée.En plus des contrôles liés à l'alcool, les forces de l'ordre ont constaté 24 autres infractions, notamment des défauts de contrôle technique, des excès de vitesse et des problèmes d'assurance. "Ces chiffres soulignent l'importance de rester vigilant sur les routes, même pendant les fêtes." indique la Gendarmerie de Corse sur sa page Facebook.