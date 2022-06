Nouvelle pollution dans le Tavignanu ? : "la population doit être informée"

Le Collectif Tavignanu Vivu s'inquiète à nouveau de la pollution constatée dans le Tavignanu. Une pollution de l'eau du Tavignanu avait été constatée et signalée aux autorités concernées de mi-mars à mi-avril. Il semble qu'elle ne se soit jamais vraiment interrompue, les photos prises le 3 juin au niveau du pont d'Altiani traduisent une aggravation très nette du phénomène" rappelle-t-il dans un communiqué diffusé ce lundi 6 juin 2022.Tavignanu Vivu veut savoir ce qu'il en est aujourd'hui."Qu'en est-il ? Pollution aux hydrocarbures ? De quelle origine ? on peut se poser des questions pour l'instant, sans réponse" ajoute-t-il en faisant allusion aux résultats des analyses effectuées à l'époque.Pour Tavignanu Vivu, "les messages conseillant de limiter les usages de l'eau et de s'abstenir de baignade dans le Vecchio et dans le Tavignanu sont aussi vagues qu'inquiétants. La population est très mal informée, notamment pour l'usage de l'eau potable, elle doit être clairement avertie de la nature et de l'origine de cette pollution et de ses dangers."Bref pour le Collectif aujourd'hui "tout doit être mis en œuvre pour qu'elle cesse dans les meilleurs délais.Chacun sait que l'eau est une ressource essentielle qui se raréfie et qu'elle doit être plus que jamais protégée."