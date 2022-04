Tavignanu : une pollution à l’origine mystérieuse blanchit la rivière

Selon les premiers résultats des analyses, la pollution ne viendrait pas de la station d’épuration. « L’analyse des eaux du Taviganu a mis en évidence une pollution par des hydrocarbures dissous et flottants, principalement des composés de fuel ou de gasoil », communiquait l’intercommunalité ce 5 avril. Cette pollution serait extérieure à la station d’épuration et trouverait sa source en amont. Elle a encore été constatée ce 4 mars. Sa stagnation pourrait être expliquée par le faible débit du Tavignanu.



Si le collectif Tavignanu VIvu s’inquiétait des effets néfastes d’une telle pollution sur la santé du fleuve et des riverains, selon l’intercommunalité, « la population n’a pas été mise en danger » et que « la pollution n’a pas eu d’impact significatif sur le cours d’eau ».