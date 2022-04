Tavignanu : "aucune source de pollution n'a été identifiée"

Les tâches blanches qui stagnent depuis des semaines à la surface du Tavignano dans les environs du pont d’Altiani et près de Giuncaggio ne seraient pas due à un phénomène de pollution, comme son apparence le laissait supposer.Dans un communiqué diffusé ce mercredi 6 avril, la préfecture de Haute-Corse indique suite à plusieurs signalements, le 24 mars dernier, les services de la Direction des Territoires (DDT) ont effectué des prélèvements afin d’analyser les eaux usées traitées sur la station d'épuration de la commune de Poggio di Venaco. D'après les résultats de ces analyses "aucune pollution physico-chimique majeure de nature à compromettre les usages des eaux du Tavignano" n'a été relevée ni "l'une de ces nappes d'accompagnement n'a été identifiée par le laboratoire de l’Office d’équipement hydraulique de Corse (OEHC)."Des recherches de mortalité de poisson ont aussi été menées conjointement par l'Office Français de la Biodiversité et la DDT de la Haute-Corse sur le cours du Tavignano et se sont avérées négatives. "Il semblerait ainsi que les phénomènes de moussage observés dans le cours d'eau sur de longues distances après chaque chute ou zone de turbulence des eaux soient probablement le résultat des émulsions combinées des agents de surfaces et d'hydrocarbures (à des concentrations notables sans être rédhibitoires) rejetés ainsi que d'une auto-épuration de la rivière moins efficace sur ce tronçon.", précisent les services que l'Etat.Une deuxième reconnaissance effectuée le 4 avril a permis de constater que l'évènement était clos dans la mesure où les eaux étaient claires et qu'aucune mortalité de poisson n'a été relevée durant l'épisode. "A ce stade aucune source de pollution n'a été identifiée, indique la préfecture qui précise que d'autres prélèvements ont également été effectués qui permettront d'évaluer l'évolution du cours d'eau au regard de l'épisode passé et de faire prochainement un point de situation en relation avec les parties concernées."