Nouvelle année 2024 : les élus corses présentent leurs vœux

Les voeux de Jean Zuccarelli Porte-Parole de la Fédération de Corse du Parti Radical





"A l’aube de la nouvelle année, je vous adresse tout d’abord mes vœux les plus chaleureux pour vous-même, votre famille et vos proches avec une pensée particulière pour les personnes seules, dans la tristesse, la difficulté ou malades. 2023 aura été marquée par la hausse des prix, et ses conséquences sur le pouvoir d’achat notamment des plus modestes, la crise du logement aggravée par la hausse des taux, et l’arrêt de la baisse du chômage. Le gouvernement devra conforter dans les prochains mois le retour à une inflation modérée, soutenir le pouvoir d’achat, déjouer l’inversion de la courbe du chômage et agir plus activement en faveur du logement. Et ce avec mesure, équité et souci de protéger les plus démunis. 2023 aura été aussi été marquée par les dérèglements climatiques et les catastrophes naturelles. Les conclusions de la COP28 ont permis une avancée sur la sortie des énergies fossiles dont nous pouvons nous réjouir. 2023 s’achève également avec la guerre en Ukraine qui semble hélas s’enliser dans un nouvel hiver, avec les atrocités du Hamas en Israël, la riposte à Gaza et ces trop nombreuses victimes. Le conflit israélo-palestinien qui fait flamber l’antisémitisme en France comme dans le monde nous engage à faire prévaloir la laïcité, à combattre l’antisémitisme et toutes les formes de haine de l’autre. Formons le vœu que ces conflits prennent le chemin d’une paix juste et durable. Ils nous appellent à nous battre pour une Europe puissance, se dotant de sa propre défense, et capable de peser plus fortement dans la diplomatie mondiale. Face à la montée des populismes et des extrémismes, défendons en juin prochain notre vision d’une Europe démocratique, prospère, protectrice de ses habitants et généreuse. En 2024 nous devrions aussi en Corse nous prononcer sur l’avenir institutionnel de l’île. Nous voulons qu’il consacre, comme s’y est engagé le président de la République, l’ancrage de la Corse dans la République tout en permettant d’adapter certaines normes (strictement nécessaires) à ses spécificités. Une nouvelle étape en somme de décentralisation dictée par une exigence d’efficacité et non une porte ouverte vers une large autonomie. Elle doit faire l’objet dès le début de cette année d’un débat permettant d’éclairer ces choix, qui a, jusqu’à présent, fait défaut. Enfin per a nostra cità di Bastia, qui pâtit de tant de retards, et du déclassement administratif, il est grand temps que la ville et la CAB se tournent vers l’action, et que la décision sur le Port de la Carbonite promise depuis 5 ans soit enfin prise. En 2024 vous pourrez compter sur nous pour défendre la vision d’une Corse ambitieuse et généreuse, et de Bastia qui puisse y retrouver sa place de capitale économique, de ville solidaire, de phare dans bien des domaines."