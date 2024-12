Nouvel An - entre luxe et économies, les Ajacciens ont fait leur choix

Pour les activités, certains misent pour célébrer le nouvel an en extérieur et le lendemain matin. Une randonnée matinale suivie d’un brunch improvisé permet de débuter l’année en beauté, sans dépenses superflues.



D’un autre côté, le marché de Noël "Natali in Aiacciu" peut être une bonne option pour de nombreux Ajacciens qui souhaitent profiter d’une ambiance festive sans alourdir leur budget. Installé en plein cœur de la ville, il propose une promenade au milieu des chalets illuminés, des produits artisanaux et des spécialités locales, tout à moindre coût.



Le Nouvel An est aussi l’occasion de soigner son apparence et de se faire plaisir avec une tenue spéciale. Toutefois, face à la hausse des prix, de nombreux Ajacciens optent pour des choix plus réfléchis. « Je n’ai pas envie d’acheter une tenue uniquement pour le Nouvel An, c’est trop cher et peu utile à long terme. Je privilégie des vêtements que je pourrai porter après les fêtes », explique Salomé, 28 ans. Cette tendance au vêtement durable se reflète dans les habitudes d’achat : les clients recherchent des pièces originales mais polyvalentes, capables de s’adapter à d’autres occasions. En moyenne, une tenue complète avec accessoires représente un budget allant de 50 à 200 euros, un investissement que beaucoup souhaitent rentabiliser.