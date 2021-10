Nouveau sentier du patrimoine entre Costa et u Spuncatu pour la com com de Lisula-Balagna

Maria-Serena Volpei-Aliotti le Mardi 12 Octobre 2021 à 20:00

Riche de plus de 292 kilomètres de sentiers communaux et intercommunaux et afin de maintenir et mettre en valeur et ce patrimoine collectif, la communauté de commune de Lisula Balagna assure en régie le service d'entretient de ces routes d'un autre temps.

Ainsi, aux côtés de l’OEC et de la Collectivité de Corse, l'intecommunalité souhaite intégrer ses sentiers sur le PDIPR et s'apprête à ouvrir un troisième Sentier du Patrimoine dans la vallée du Reginu.