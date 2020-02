Nouveau marché d'Ajaccio : perdurer au-delà de l’attrait de la nouveauté

A quinze jours du premier tour de l’élection municipale, certains voient dans cette démonstration festive un mélange des genres. Pour le principal intéressé, point de malice dans ce timing mais plutôt un concours de circonstances : « Nous aurions dû ouvrir avant mais la grève des compagnies maritimes a fait que nous n’avons reçu certains matériels que très tard » précise t-il.

Curieux, les Ajacciens se sont déplacés en nombre pour découvrir leur nouveau lieu de vie et de rencontre avec les producteurs et les artisans insulaires. Ambiance musicale, animatrice, l’organisation de l’évènement est soignée.



L’enjeu est de taille car pour la municipalité il s’agit avant tout de faire en sorte que les ajacciens se réapproprient cette place qui était pourtant la place initiale du marché. « Les Ajacciens ont été privés de cette place pendant plusieurs années, nous espérons que l’histoire pourra reprendre son cours avec le positionnement historique du marché d’Ajaccio », explique Laurent Marcangeli.



Et en ce premier jour, certains cherchaient encore leurs repères dans les quelque 2 400m2 de ce marché composé de trois nouveaux espaces : un marché de plein air, un marché couvert et une halle fermée.

Les exposants quant à eux semblent aujourd’hui satisfaits du nouveau visage de leur lieu de travail, à l’instar de Sylvie, fille et petite fille de fleuriste, elle-même commerçante depuis 7 ans sur le marché : « pour ce premier jour le marché est très fréquenté, on sent un regain d’activité. Avec la saison qui arrive, cela ne peut être que positif » ajoute t-elle.

En effet, les semaines et les mois qui viennent permettront de voir si cet engouement va perdurer au-delà de l’attrait de la nouveauté, et si les Ajacciens vont bel et bien s’approprier leur nouvelle place, au cœur de leur ville.