Nouveau Vicaire général du diocèse d’Ajaccio, le père Constant veut être "un homme d’unité et de paix"

L’émotion était forte le 23 août dernier au sein de l’église Saint-Jean-Baptiste de Porto-Vecchio. Beaucoup de fidèles s’étaient en effet rassemblés pour la dernière messe du Père Frédéric Constant. Des temps d’au revoir qui étaient aussi teintés de la fierté de savoir que celui qui fut le curé de la cité du sel pendant les deux dernières décennies était appelé à rejoindre Ajaccio pour jouer un rôle majeur pour l’Église de Corse. Après avoir été nommé par l’évêque de Corse, Mgr Bustillo, le 20 juin dernier, depuis quelques heures, le Père Constant est en effet le nouveau Vicaire général du diocèse d’Ajaccio, mission dans laquelle il succède au père Jean-Yves Coeroli, en place depuis 2021.



Né à Bastia, après une enfance à Venzolasca, le père Constant a pris le chemin du séminaire d’Aix-en-Provence, puis du séminaire d’Avignon, avant d’être ordonné prêtre en 2001. Il est alors immédiatement nommé à Porto-Vecchio où il restera 24 ans et deviendra une figure très appréciée, engagée sur tous les fronts, notamment au service des plus défavorisés. Des années desquelles il ne retire que de bons souvenirs. « Cela a été une expérience fondatrice de ma vie de prêtre. Baptiser, marier, enterrer, accompagner les familles, vivre le quotidien des gens, aussi bien dans la ville, que dans les campagnes, dans les villages. C’était une riche expérience de foi et d’humanité », sourit-il. Ainsi, en début de semaine, c’est avec un petit pincement au cœur qu’il a pris la route d’Ajaccio. « Quand on vit les joies et les difficultés des gens et que vous les accompagnez, il n’est pas possible d’effacer cela en quelques secondes. Cela reste ancré en soi », souffle-t-il.



Modeste, il avoue sans détour avoir été « très surpris » lorsque l’évêque de Corse lui a fait part de sa décision de le nommer Vicaire général. « Être vicaire c’est une mission au service de l’église diocésaine, au service de toutes les paroisses, de tous les mouvements et de tous les chrétiens qui sont en Corse », souligne-t-il en reprenant : « C’est une nouvelle mission pour moi, qui se poursuit sur l’ensemble de la Corse afin de soutenir l’évêque dans sa mission de pasteur de l’Église de Corse ». Une mission qui sera d’autant plus enrichissante que Mgr Bustillo sera créé cardinal le 30 septembre prochain. « Ce que j’ai vécu à Porto-Vecchio je vais essayer de le partager avec tous ceux que je rencontrerai dans le cadre de ma mission », indique le père Constant à l’aube de sa nouvelle mission en confiant vouloir être « un homme d’unité et de paix ».