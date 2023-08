Notre Dame des Neiges célébrée avec ferveur à Brando

En ce 5 août au soir, l’église romane ND des Neiges à Castellu Brandu était presque trop petite pour accueillir la centaine de fidèles venue suivre la messe du Père Michel Magdeleine, recteur de ND de Lavasina. Dans son homélie, le religieux a souligné le caractère émouvant de cette célébration dans cette église où ont défilé depuis sa création des milliers de chrétiens. Il a ensuite rappelé l’origine de ND des Neiges.

Le matin du 5 août 358, le mont Esquilin à Rome s'est retrouvé couvert de neige. Un signe pour beaucoup. Le pape Libère décide alors de construire sur cette colline le sanctuaire qu'il avait décidé d'édifier en l'honneur de la Vierge Marie. La basilique Sainte-Marie-Majeure fut ensuite décorée par le pape Sixte III d'une mosaïque monumentale destinée à illustrer la doctrine de l'Église à propos de la Vierge Marie proclamée « Mère de Dieu » en 431 par le concile d'Éphèse. La commémoration du signe de Notre-Dame des Neiges s'inscrit dans la doctrine et la dévotion de l'Église catholique à l'égard de Marie, Mère de Dieu. Alors que plus tard, l'Église d'Orient instituera une fête de la Transfiguration du Sauveur le 6 août cette fête se trouve liée à celle de la commémoration du signe de Notre-Dame des Neiges.



Ce samedi soir, autour du Père Magdeleine des chants religieux se sont élevés de la nef, accompagnés par 3 membres du groupe I Cunfraterni. L’église ND des Neiges de Brando n’est ouverte qu’une fois dans l’année : le 5 aout.