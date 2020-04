"Nos amis à quatre pattes" face au confinement et aux nouvelles mesures d'adoption

Malgré le confinement actuel, Sophie Dallest-Franchi, présidente de l'association "Nos amis à quatre pattes" n'a pas le temps de s'ennuyer et c'est le moins que l'on puisse dire.Outre ses occupations professionnelles, Sophie doit, en effet, s'occuper du fonctionnement du chenil installé dans la zone industrielle de Calvi." Le refuge fonctionne avec une équipe de trois bénévoles par jour qui ont accepté, et que je remercie chaleureusement, de s'occuper des 35 chiens que nous avons. Il faut les nourrir, apporter des soins, nettoyer les enclos et remplir bien d'autres tâches. Ce qu'elle font est tout simplement merveilleux.Bien évidemment toutes les barrières de sécurité sont remplies" précise Sophie, avant de poursuivre:" En cette période, nous n'avons pas le droit de prendre de nouveaux pensionnaires, ce qui est compliqué, d'autant que l'on sait très bien que c'est la période où de nombreux chiots naissent. Probablement que bon nombre d'entre eux ont été abandonnés dans la nature".Autre problème abordé par la présidente, celui des finances:" Une grande partie de notre budget est constitué de manifestations que nous organisons. Aujourd'hui, pour des raisons bien compréhensibles, ces rentrées d'argent font cruellement défaut et compte tenu de la situation actuelle ça devient très compliqué. Il va nous falloir réfléchir à d'autres moyens de renflouer notre caisse".La première de ces solutions pourrait venir de nouvelles adhésions. La Corse sait faire preuve de solidarité comme elle sait être généreuse."Aussi, sur CNI nous lançons un appel à tous pour que ces bénévoles puissent continuer à choyer nos amis à quatre pattes qui ne demandent qu'à vous donner de l'amour.Cet amour, on l''a compris c'est par l'adoption que ces animaux peuvent vous l'apporter. Malheureusement, faute de pouvoir se déplacer, les refuges s'engorgent sans que personne ne puisse adopter. En certains endroits, comme le souligne la SPA, des actes d'euthanasie étaient envisagés. Le gouvernement a entendu cet appel au-secours et a décidé d'adopter un décret"." Ce dispositif va en effet permettre l'adoption d'animaux, sous certaines conditions. Les règles ne sont pas les même qu'en temps habituel.. l’animal devra être choisi en amont sur notre page facebook.un rendez-vous précis sera alors fixé et le refuge émettra une attestation dématérialisée comportant l’horaire.En se rendant à celui-ci le candidat à l’adoption devra se déplacer seul et être muni, en plus de l’attestation délivrée par nos soins d’une attestation de déplacement dérogatoire pour « motif familial impérieux » explique Sophie.