Norbert Tarayre, parrain du salon du chocolat de Bastia : "la beauté de l’Ile se reflète dans les assiettes"

- Vous avez tous les talents et une verve incontestable qui fait de vous l’un des chefs cuisiniers préférés des Français. L’un de ces métiers a-t-il pris le dessus sur les autres ?



- Je ne vous apprends rien si je vous dis que ma passion première est et reste la cuisine. Mais étant un passionné et un touche à tout j’aime élargir mes compétences, apprendre de nouvelles choses, même si souvent le fil rouge reste la cuisine. Là par exemple, je lance ma chaîne YouTube. On se dit que c’est peut-être une formalité pour quelqu’un qui anime des émissions. Mais pas du tout, c’est un fonctionnement et des codes différents que je suis très excité d’apprendre.



- Comment passe-ton de candidat de Top Chef à animateur star d’émissions culinaires ?

- Par le travail, la clé de beaucoup de choses finalement. Le travail et ma passion comme dit précédemment.



- Adepte de la Corse pour la villégiature ou les tournages d’émissions TV, aviez-vous déjà entendu parler du salon du chocolat et des délices de Corse ?

- Oui, car j’aime aller à la rencontre des artisans, des professionnels, dénicher de bons produits. Avec mes équipes on tente de s’informer de ce qui se passe un peu partout en France et même à l’étranger. Et puis le chocolat… je suis dingue de chocolat ! Alors participer à cette édition sur Bastia a un vrai sens pour moi, mais surtout c’est du plaisir !



- Prenez-vous votre rôle de parrain de cette 10e édition du salon du chocolat de Bastia à cœur ?

- Absolument, je mets du cœur de tout ce que je fais et particulièrement quand il s’agit d’accompagner ou de mettre en valeur le savoir-faire de nos régions. C’est très important pour moi. Si un sujet ne me parle pas, je ne me mens pas. Je refuse. Quand je viens, je suis là à 100% pour vivre de vrais échanges. Alors je vous attends tous avec impatience sur la place Saint-Nicolas.



- Quel type de chocolat appréciez-vous et pourquoi ?

Je préfère le chocolat noir, puissant fort en cacao. Ceux de Patrick Roger me font craquer.



- La boulangerie est également l’une de vos compétences, un laboratoire de 250m² sera mis en place sur le salon sous l’égide de Sébastien Lagrue Champion du monde du pain au chocolat. Une question est toujours d’actualité : alors, pour vous chocolatine ou pain au chocolat ?

- Ah ah ah je ne veux pas de problème, vous dites comment en Corse ?



- Hormis les milliers de visiteurs que vous allez croiser sur le salon, vous allez y voir des dizaines d’artisans chocolatiers. Que signifie pour vous cette rencontre ?

- Comme dit précédemment, c’est vraiment l’une des raisons pour lesquelles j’aime participer à ce type d’évènements : ces rencontres. Et c’est pour cela aussi que j’aime animer des émissions qui mettent en avant l’artisanat. Je suis un amoureux du terroir, des traditions de la mise en avant de savoir-faire et de recette qu’on se transmet de génération en génération. J’aime la bonne bouffe, les bons repas, découvrir les saveurs.



- La Corse regorge de trésors et l’on peut affirmer sans peine que nous y trouvons les meilleurs artisans et producteurs, que vous inspire notre île en matière de gastronomie ?

- Une grand savoir-faire, une vraie signature dans la gastronomie. La beauté de l’Île se reflète dans les assiettes. C’est généreux ! La châtaigne, l’olive, la charcuterie, le fromage et puis restons dans le thème : le chocolat. Ça me parle, ça me fait vibrer. C’est du vrai patrimoine tout ça ! Du terroir comme on aime !