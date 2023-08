Nonza : « Les ruines majestueuses » de Baptiste César s'exposent jusqu’au 31 août

Créée en 2018, l’association Corsica Luce s’est très vite inscrite dans le paysage culturel corse par l’organisation ​d’expositions durant la saison estivale et par la publication d’ouvrages photographiques. Basée à Nonza dans le Cap corse, les membres de Corsica Luce se donnent pour mission de soutenir et promouvoir la création artistique contemporaine en lien avec le territoire insulaire. Aussi accueillent-ils chaque année en résidence un artiste disposant d’un lien fort avec la Corse de par ses origines, sa localité, son parcours ou l’inscription territoriale de sa démarche artistique. Ce fut le cas de l’artiste Baptiste César en résidence de création « Les ruines majestueuses » du 1er au 31 octobre 2021.

Baptiste César, un artiste multidisciplinaire

Baptiste César, né 1983 à Tavera en Corse du sud, vit et travaille à Paris depuis 2016. Artiste multidisciplinaire, vit et travaille à Paris depuis 2016. Sa pratique l’amène à utiliser différents supports : photographie, dessin, sculpture, vidéo, performances, installation, pratiques mixtes médiums selon chaque projet artistique. En 2017 il a réalisé une résidence d’artiste à la Villa Belleville, en 2018 il est sélectionné pour le Salon de Montrouge et participe à la 17ème Nuit Blanche à la Villette. Ses dessins ont été exposés de nombreuses fois à Nice, Paris, Genève. En 2019, l’artiste a participé à deux résidences d’artistes au Québec et à Roubaix. Durant l’été 2020, il a effectué une nouvelle résidence d’artiste au Centre d’Art Contemporain d’Istres afin de proposer une installation lumineuse et mobile sur la digue de l’étang de l’Olivier dans le cadre du festival des Arts Ephémères. En 2021, il a participé à sa première résidence en Corse à l’Espace Diamant d’Ajaccio pour créer une sculpture au sein de la Citadelle Miollis sur la thématique « connecter les esprits, construire le futur ».



Après sa résidence à Nonza en octobre de cette même année, il a été choisi par la Ville de Montrouge pour construire une œuvre pérenne dans son centre-ville, un abri de fortune réalisé à partir de mobilier urbain parisien réemployé. En ce mois d’aout, l’artiste nous restitue son travail du mois d’octobre 2021, une série de dessins intitulée « les ruines majestueuses ». Cette série est le fruit d’un état des lieux des habitations abandonnées ou résidences détruites en Corse et d’une réflexion menée autour de cette problématique.

L’exposition est visible à Corsica Luce (Rue Emile Zola à Nonza) jusqu’au 31 août.

Baptiste César fera aussi partie des invités des "Rencontres de la Bande dessinée et de l'illustration" d'Una Volta à Bastia lors de l'édition 2024.